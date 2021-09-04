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باكستاني مسوي خصومات ومعصب عليهم
منذ 5 ساعات
1481
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133501
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههههههههه محتمي واجد ..
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بلبل البحر
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جميع التعليقات جانبت الصواب .. ولم تتطرق لحل المشكله الاساسيه .. والتي كانت سببا لهذه المشكله .. وهي تصرف إدارة مدرسة تعليم القياده .....
بلبل البحر
هههههههههههههه وسواس الموت
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