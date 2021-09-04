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"استشاري" يوضح علامات إدمان الأطفال للهواتف الذكية وطرق علاجها

منذ 3 ساعات
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"استشاري" يوضح علامات إدمان الأطفال للهواتف الذكية وطرق علاجها

أميرة خالد (صدى):
تحدث الدكتور شجاع القحطاني، استشاري العلاقات الأسرية والمشاكل النفسية، عن مشاكل إدمان الهواتف الذكية والإنترنت وما تسببه من أضرار على الأطفال.

علامات إدمات الهواتف الذكية

وقال "القحطاني" في حديثه عن إدمان الهواتف الذكية: "كثرة استخدام التقنية والهواتف الذكية نوع من أنواع الإدمان وهناك علامات تشير أن الشخص وصل لمرحلة الإدمان"، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".

وعن تلك العلامات، أضاف: "تتمثل علامات إدمان الهواتف الذكية أنه يضع الهاتف على الطاولة خلال الاجتماعات أو الجلسات الأسرية وتفعيل الإشعارات على جميع التطبيقات ويشوف باستمرار هل أرسل له أحد أما لا وتفقد الهاتف بمجرد الاستيقاظ أو قبل النوم مباشرة وإصابة الشخص بالقلق إذا قام بنسيان هاتفه في المنزل".

التأثيرات السلبية لإدمان الإنترنت

أما فيما يتعلق بالتأثير الاجتماعي والعقلي لإدمان الهواتف الذكية والإنترنت، تابع استشاري العلاقات الأسرية: "الإنسان من كتر ما يستخدم التقنية أصبح يعيش شخصية افتراضية تختلف عن الشخصية الحقيقية هذا الإنسان يجعل الإنسان يفتقد مهارات التواصل البصري والإقناع والتفكير الإيجابي".

واستكمل: "وسيواجه الشخص أيضًا ضعف ونقص في مهارات الحياة كما يتواجد الصمت الزوجي بسبب أن كلاً منهما مشغول بجواله وكذلك في العلاقات الأسرية فأصبح هناك عدم تواصل اجتماعي بين الأسرة ولا يوجد مشاركة وأصبح كل شخص يعيش في عالم موازي ولا يوجد دعم نفسي أو أسري".

معالجة الأطفال من إدمان الهواتف

وتتطرق "القحطاني" للحديث عن كيفية معالجة الأطفال من إدمان الهواتف الذكية قائلاً: "هناك ما يسمى بالضبط الخارجي وهو استخدام الوالدان لسلطتهما في تقليل عدد ساعات جلوس الأطفال على الهواتف الذكية حتى لا يصبح إدمانًا".

واستطرد: "أحكي مع ولدي أو بنتي أن تلك الأشياء تضر واستغلال الأوقات مع الأطفال في العطلات وقضاء الوقت معًا فيقل استخدام الجوال وتعليمهم مهارات جيدة ورياضيات وبالتالي سيقل استخدامهمن ويجب أن يكون الاب والأم قدوة في التقليل من فترات الجلوس على الجوال وسوف يتعلم الأولاد منهم".

إدمان الهواتف الذكية
إدمان الإنترنت
إدمان الأطفال للإنترنت
التأثيرات السلبية لإدمان الهواتف
علاج إدمان الهواتف الذكية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133501
منذ ساعتين
كل شي في هاالحياة تغير ...
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16299
منذ ساعة
فعلا ادمنوها وبعض الآهالي مع الآسف غافلين عنهم👍المهم عندهم يسكته ويشغله و مو مفكرين ويش عواقبها الله يكفيهم شرها
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16299
منذ ساعة
فعلا ادمنوها وبعض الآهالي مع الآسف غافلين عنهم👍المهم عندهم يسكته ويشغله و مو مفكرين ويش عواقبها الله يكفيهم شرها

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويعين العروس على مصابها
برنس
قلع الله ذا الوجه
أبوخالد-أبها.
رحمه الله .. وأسكنه الجنة .. وأبدله دارا خيرا من داره .. وأهلا خيرا .. وجبر الله مصاب أهله ومحبيه .. والوطن .. في...
أبوخالد-أبها.
جميع التعليقات جانبت الصواب .. ولم تتطرق لحل المشكله الاساسيه .. والتي كانت سببا لهذه المشكله .. وهي تصرف إدارة مدرسة تعليم القياده .....
بلبل البحر
هههههههههههههه وسواس الموت

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