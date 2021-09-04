محمد رمضان بصحبة نمر بحديقة منزله: لا أسمع نباح الكلاب

القاهرة (صدى):
نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو جديد عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يصطحب حيوان النمر، داخل حديقة منزله.
وبين الفيديو محمد رمضان وهو يصطحب النمر، مستخدمًا أغنيته على الله، وهي الأغنية التي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“.
وظهر رمضان في الفيديو وهو يسير بالنمر الذي قيده بسلسلة طويلة، وعلق قائلًا: "فوق السحاب لا أسمع نباح الكلاب.. ثقة في الله نجاح مُستمر".
وتناقل متابعو محمد رمضان الفيديو على نطاق واسع، تباينت ردود أفعالهم ما بين داعم، وساخر، ومهاجم.
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