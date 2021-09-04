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محمد رمضان بصحبة نمر بحديقة منزله: لا أسمع نباح الكلاب

منذ 6 ساعات
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محمد رمضان بصحبة نمر بحديقة منزله: لا أسمع نباح الكلاب

القاهرة (صدى):
نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو جديد عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يصطحب حيوان النمر، داخل حديقة منزله.

وبين الفيديو محمد رمضان وهو يصطحب النمر، مستخدمًا أغنيته على الله، وهي الأغنية التي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يسير بالنمر الذي قيده بسلسلة طويلة، وعلق قائلًا: "فوق السحاب لا أسمع نباح الكلاب.. ثقة في الله نجاح مُستمر".

وتناقل متابعو محمد رمضان الفيديو على نطاق واسع، تباينت ردود أفعالهم ما بين داعم، وساخر، ومهاجم.

https://www.instagram.com/p/CTXr_M4oUIE/?utm_source=ig_web_copy_link

نمر
محمد رمضان
حديقة منزل
اغنية على الله

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17182
منذ 5 ساعات
تعرفوا ما هي أجمل أمنياتي .. وإلا بلاش ..

بلاش أقول .. ناس العالم أصبحوا حساسين بدون معنى وأحيانا .. بدون إحساس نهائياً

على العموم انا أتمنى يكون عندي قرد أقوله يا قرد أو يكون عندي ثور أكلمه أقول له يا ثور .. بدون تحسس ولا دعاوى قضائية
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10113
منذ ساعة
طالما هو في بيتة و محافظ علية بسلسلة وربنا يعينك من جمعية الرفق بالحيوان

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويعين العروس على مصابها
برنس
قلع الله ذا الوجه
أبوخالد-أبها.
رحمه الله .. وأسكنه الجنة .. وأبدله دارا خيرا من داره .. وأهلا خيرا .. وجبر الله مصاب أهله ومحبيه .. والوطن .. في...
أبوخالد-أبها.
جميع التعليقات جانبت الصواب .. ولم تتطرق لحل المشكله الاساسيه .. والتي كانت سببا لهذه المشكله .. وهي تصرف إدارة مدرسة تعليم القياده .....
بلبل البحر
هههههههههههههه وسواس الموت

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