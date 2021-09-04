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مقتل اثنين والإعدام لـ8 أشخاص بسبب فيديو فاضح لفتاة

منذ 12 ساعة
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مقتل اثنين والإعدام لـ8 أشخاص بسبب فيديو فاضح لفتاة

القاهرة (صدى):
أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي بمصر، حكمًا ضد 8 متهمين بالإعدام شنقًا، بينهم عامل وأبناؤه الثلاثة، والسجن المؤبد لمتهمين و15 سنة لآخر بتهمة قتل اثنين بالقرية.

وكان قد انتشر فيديو فاضحا في القرية، كانت بطلته نجلة المتهم الأول، وشقيق المجني عليهما، بعد طلبه منها تصوير نفسها وهي عارية، وإرسال مقطع الفيديو له، وبعدها ابتزها للحصول على مبلغ مالي مقابل عدم نشره وتوزيعه.

وأقدم شقيق المجني عليهما بعد ذلك بتوزيعه، فقرر والدها واشقاؤها وأقاربها، الانتقام منه ومن عائلته ليتم قتل شقيقيه أثناء شجار بين العائلتين، فيما تم ضبط المتهمين، وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت أحكامها ضد المتهمين.

 

مصر
جريمة
قتل
فتاة
ابتزاز
الإعدام
فيديو فاضح

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82808
منذ 8 ساعات
الله لايبلانا ولا يبلابنا
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 349
منذ 6 ساعات
لو بحثنا في سبب هذه الكارثه ..
لوجدنا أنها بسبب تكشف المرأة والتهاون في إختلاطها مع غير محارمها .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133517
منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52958
منذ 11 دقيقة
يستاهلون الاعدام

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ملح خشن ملح ناعم ملح ماسخ ملح زايد حنا شكو
د محمد ماجد بخش
شعرة بين الرأس والفأس قد تنجيه من الخطر
د محمد ماجد بخش
الكورة دخلت قلب الحكومة .. عقبال ما ربي يعز الكيمياء .. والله الذي لا إله إلا هو إن كيمياء الكم عبارة عن توظيف رياضي...
ابو عمار
يستاهلون الاعدام
د محمد ماجد بخش
يعني .. مطولين .. يظهر فيه حسابات ثقيلة

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