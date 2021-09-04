مقتل اثنين والإعدام لـ8 أشخاص بسبب فيديو فاضح لفتاة

القاهرة (صدى):
أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي بمصر، حكمًا ضد 8 متهمين بالإعدام شنقًا، بينهم عامل وأبناؤه الثلاثة، والسجن المؤبد لمتهمين و15 سنة لآخر بتهمة قتل اثنين بالقرية.
وكان قد انتشر فيديو فاضحا في القرية، كانت بطلته نجلة المتهم الأول، وشقيق المجني عليهما، بعد طلبه منها تصوير نفسها وهي عارية، وإرسال مقطع الفيديو له، وبعدها ابتزها للحصول على مبلغ مالي مقابل عدم نشره وتوزيعه.
وأقدم شقيق المجني عليهما بعد ذلك بتوزيعه، فقرر والدها واشقاؤها وأقاربها، الانتقام منه ومن عائلته ليتم قتل شقيقيه أثناء شجار بين العائلتين، فيما تم ضبط المتهمين، وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت أحكامها ضد المتهمين.