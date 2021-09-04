سيدة تحبس شقيقتها الكبرى في قفص مع الثعابين

واشنطن (صدى):
احتجزت سيدة في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية أختها من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل قفص في منزلها الذي تنتشر فيه الثعابين؛ ليتم القبض عليها بعد ذلك.
وأوضح أحد أفراد الأسرة إن لانكستر لديها القدرة العقلية للرضيع، وقال ممثلو الادعاء إن القفص الخشبي كان يحتوي على فراش متسخ وكان المنزل منزلا من الرعب مليئا بالبراز والثعابين والحشرات.
وشعرت خدمات حماية البالغين بالرعب من الاكتشافات التي قاموا بها عندما رأوا المنزل لأول مرة، اتصلوا بالشرطة ، التي وجدت "لانكستر" جاثمة في قفص خشبي محلي الصنع مع ابن أخيها.