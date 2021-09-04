سقوط عروس حامل من أعلى جبل ووفاتها بشكل مروع

لندن (صدى):
سقطت عروس وتوفيت بشكل مأساوي من جرف في مدينة إدنبرة عاصمة اسكتلندا بالمملكة المتحدة البريطانية، بينما كانت حامل حديثًا وفي شهر العسل.
وتوفيت العروس في لحظة سقوطها، حيث كانت في المراحل الأولى من الحمل قبل وفاتها المأساوية، فيما شكت الشرطة في أحد الأشخاص بأنه من قام بإسقاطها، وتوجه ضباط الشرطة على أثر شكوكهم ليفتشون عقارًا في بودسي ، غرب يوركشاير، ويقولون إنه قد يكون مرتبطًا بسقوطها.
واعتقلت الشرطة الشاب الذي تحوم حوله الشكوك، فيما أوضح متحدث باسم الشرطة: "تلقينا بلاغًا عن سقوط امرأة من مقعد آرثر، إدنبرة، وحضر خدمات الطوارئ بما في ذلك خدمة الإطفاء وسيارة الإسعاف"، لافتًا إلى أنها توفيت في مكان الحادث بعد ذلك بوقت قصير ويتم التعامل مع وفاتها على أنها مشبوهة والتحقيقات جارية.