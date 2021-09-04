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بينه وبين السيول لحظات
منذ ساعتين
640
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133486
منذ 30 دقيقة
سبحان الله ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
مالت عليه هو وخوذته ، مايشوف الكرين بكبره ...؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ما اراد الله هلاكه لحظتهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من حالهم ، وفال الشيطان فالهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم .. .. وهل القعابين يمكن تربيتها يا بابشر ....؟؟ .. يالكم من جهلة اغبياء مقلدين للغرب إخوة الشياطين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكل منهما مقرود ..
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