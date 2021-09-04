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بالفيديو.. أنجلينا جولي تضع وجه سلمى حايك في كعكة عيد ميلادها

منذ 20 ساعة
2029
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بالفيديو.. أنجلينا جولي تضع وجه سلمى حايك في كعكة عيد ميلادها

أميرة خالد (صدى):
نفذت النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، مقلب في الممثلة المكسيكية سلمى حايك خلال احتفال الأخيرة بعيد ميلادها.

وشاركت حايك متابعيها مقطع فيديو على "إنستغرام" من حفل عيد ميلادها الـ55، ظهرت فيه وهي تحاول تعليم جولي كيفية القيام بـ"المورديدا المكسيكية"، أحد التقاليد الخاصة بأعياد الميلاد، وخلال "المورديدا" يقوم صاحب عيد الميلاد بتقييد يديه خلف ظهره، ثم يتم دفع وجهه في الكعكة ليأخذ اللقمة الأولى، بينما يهتف الجميع حول بكلمة "مورديدا".

وعندما كانت سلمى حايك تحاول تعليم أنجلينا جولي أداء التقليد، قامت الأخيرة بدفع رأسها ناحية كعكة عيد الميلاد لتغطي وجهها.

أنجلينا جولي
عيد الميلاد
سلمى حايك
كعكة عيد الميلاد
المورديدا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52972
منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههههه

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