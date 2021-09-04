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ضبط 16638 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

منذ 3 ساعات
2009
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ضبط 16638 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

الرياض (صدى):
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 18 / 1 / 1443 هـ الموافق 26 / 8 / 2021 م حتى 24 / 1 / 1443هـ الموافق 1 / 9 / 2021م، عن النتائج التالية:-

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16638) مخالفًا، منهم (5800) مخالف لنظام الإقامة، و(9383) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1455) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (849) شخصًا، (55%) منهم يمنيو الجنسية، و(43%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (19) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: تم ضبط (11) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (81211) وافدًا مخالفًا، منهم (69315) رجلاً، و(11896) امرأة.

خامسًا: تمت إحالة (63491) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3382) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9929) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

وزارة الداخلية
المخالفين
أنظمة الإقامة
مخالفي
أمن الحدود
الحملات الميدانية المشتركة

التعليقات

أبوخالد إبن سمومة
أبوخالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14205
منذ ساعتين
قواكم الله يالعيون الساهرة..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مالت عليه هو وخوذته ، مايشوف الكرين بكبره ...؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ما اراد الله هلاكه لحظتهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من حالهم ، وفال الشيطان فالهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم .. .. وهل القعابين يمكن تربيتها يا بابشر ....؟؟ .. يالكم من جهلة اغبياء مقلدين للغرب إخوة الشياطين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكل منهما مقرود ..

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