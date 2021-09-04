بالفيديو.. تلميذ يضع بوتين في موقف محرج

موسكو (صدى):
وضع تلميذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موقف محرج حينما صحح له معلومة تاريخية، حينما كان يتحدث لمجموعة من الطلاب في مدرسة بمدينة فلاديفوستوك، الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
وقال بوتين خلال الحديث أن القيصر الروسي بطرس الأكبر، قاتل في حرب السنوات السبع، إلا أن تلميذا طلب التصحيح لافتا إلى أن القيصر لم يقاتل في تلك الحرب، وإنما بحرب الشمال العظمى، التي دامت 21 عاما.
ورفض بوتين أن يوجه للطالب أي توبيخ، ووجه بألا يتعرض لأي عقوبة من جانب إدارة المدرسة، وأنه فخور بوجود شباب يعرفون تاريخ وطنهم جيدا.