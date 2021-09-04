صدمة جديدة للنصر من الاتحاد الآسيوي

ماجد محمد (صدى):
تلقى نادي النصر صدمة جديدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل مواجهة تراكتور سازي الإيراني المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.
وقرر الاتحاد الآسيوي، إقامة مباراة النصر وتراكتور، بدون حضور جماهيري، وذلك بعد رفض "الآسيوي"، كل محاولات النصر، لإقامة المباراة أمام الفريق الإيراني، على ملعب "مرسول بارك"، بالعاصمة الرياض.
وكان من المقرر إقامة المباراة في "مرسول بارك"، باعتبار النصر، متصدر مجموعته، إلا أن الاتحاد القاري، تراجع عن ذلك، وقرر لعبها على أرضٍ محايدة، وتم اختيار ملعب "خليفة الدولي"، في العاصمة القطرية الدوحة، مقرًا لإقامة المباراة بين النصر وتراكتور سازي.
وكشفت تقارير صحافية، أن إدارة النصر، تجري اتصالات مكثفة، في الوقت الحالي، مع الاتحادين السعودي و"الآسيوي"، للسماح بحضور الجماهير، في المباراة، ولو بنسبة معينة؛ حيث اقترحت الإدارة النصراوية، برئاسة آل معمر، حضور ما يقرب من 10 آلاف مشجع، للمباراة المرتقبة في جوري الأبطال.