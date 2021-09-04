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كوبرا تنهي حياة مدربها أثناء عرض أمام الجمهور بعسير

منذ 5 ساعات
16621
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كوبرا تنهي حياة مدربها أثناء عرض أمام الجمهور بعسير

أبها (صدى):
لقي شاب سوداني في العقد الثالث من العمر من سكان منطقة عسير، مصرعه إثر تعرّضه للدغة سامة من أفعى من نوع "كوبرا".

تفصيلا، تسببت كوبرا في موت شاب سوداني على الرغم من أن هذه الكوبرا السامة ظلت معه 11 عام يستعرض بها في الحدائق أمام الجمهور بمنطقة عسير.

وعند جلوس الشاب السوداني مع بعض من أصدقائه ليلاً قبل أن يذهب إلى المنزل الخاص به مع الكوبرا السامة، قرر أن يستعرض مجدداً ولكن هذه المرة أمام شاشة جواله وجمهور مواقع التواصل الإجتماعي.

وغدرت الأفعى السامة بالشاب ولدغته في لحظة هي الأصعب في حياة هذا الشاب لتكون بداية النهاية، وتم نقله إلى مستشفى عسير التي مات فيها.

كوبرا
عرض
الجمهور
شاب سوداني

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 161
منذ ساعتين
إن الافاعي وإن لانت ملامسها
عند التقلب في انيابها العطب
الله يرحمه ويغفر له
أبوخالد إبن سمومة
أبوخالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14205
منذ ساعتين
تلك العصا من العصية***وهل تلد الحية إلا الحية؟؟
أبوخالد إبن سمومة
أبوخالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14205
منذ ساعتين
الله يرحمه ويغفر له،
Seen
Seen عدد التعليقات : 21
منذ ساعة
جاب لنفسه الموت وشوله بعض الناس يجيب مواهب خطره علئ نفسه قبل ماتكون علئ غيره الله يرحمه بس
الوطن غالي
الوطن غالي عدد التعليقات : 68
منذ 48 دقيقة
إن الأفاعي وأن لانت ملامسها عند التقلب في انيابها العطب...
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133486
منذ 13 دقيقة
سبحان الله العظيم ..

.. وهل القعابين يمكن تربيتها يا بابشر ....؟؟

.. يالكم من جهلة اغبياء مقلدين للغرب إخوة الشياطين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مالت عليه هو وخوذته ، مايشوف الكرين بكبره ...؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ما اراد الله هلاكه لحظتهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من حالهم ، وفال الشيطان فالهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم .. .. وهل القعابين يمكن تربيتها يا بابشر ....؟؟ .. يالكم من جهلة اغبياء مقلدين للغرب إخوة الشياطين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكل منهما مقرود ..

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