بالفيديو.. فتاة تقفز من نافذة مرتفعة هربا من خاطفيها

أنقرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شابة تقفز من نافذة أحد المباني في مدينة أنطاليا التركية، من أجل الفرار من خاطفيها.
تفصيلا، قفزت فتاة تدعى شيرين (19 عامًا) من نافذة ترتفع 10 أمتار عن الشارع، لتسقط مرتطمة بسيارة متوقفة، ثم بالرصيف، وفقًا لصحيفة "جمهوريت" التركية.
وأوضحت شيرين بأنها كانت مُحتجزة قسرًا، وأنها كانت رهينة لأشخاص قادمين من إيران حاولوا بيعها، وأضافت قائلة"اختطفوني وأخذوني رهينة، جاؤوا من إيران.. هذه منظمات، حاولوا بيعي".
من جهتها، باشرت السلطات التركية تحقيقها بالحادث للبحث في ملابساته.