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بالفيديو.. فتاة تقفز من نافذة مرتفعة هربا من خاطفيها

منذ يومين
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بالفيديو.. فتاة تقفز من نافذة مرتفعة هربا من خاطفيها

أنقرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شابة تقفز من نافذة أحد المباني في مدينة أنطاليا التركية، من أجل الفرار من خاطفيها.

تفصيلا، قفزت فتاة تدعى شيرين (19 عامًا) من نافذة ترتفع 10 أمتار عن الشارع، لتسقط مرتطمة بسيارة متوقفة، ثم بالرصيف، وفقًا لصحيفة "جمهوريت" التركية.

وأوضحت شيرين بأنها كانت مُحتجزة قسرًا، وأنها كانت رهينة لأشخاص قادمين من إيران حاولوا بيعها، وأضافت قائلة"اختطفوني وأخذوني رهينة، جاؤوا من إيران.. هذه منظمات، حاولوا بيعي".

من جهتها، باشرت السلطات التركية تحقيقها بالحادث للبحث في ملابساته.

إيران
تركيا
قفز
الرصيف
أنطاليا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53020
منذ يومين
لعنة الله على المجوس الانجاس
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133652
منذ يومين
الله يشفيها مما اصابها .. آمين ..

.. كلاب ايران المجوس وطواغيتهم ، عليهم لعائن الله تترا .. اللهم آمين ..
الحربي🦅
الحربي🦅 عدد التعليقات : 7413
منذ 33 دقيقة
تلك الدول اللعينه تعيش المرأة بها بذل ومهانة كبيره وبعض النساء ترخص نفسها وعندما تقتل يقولون عنها أنها مظلومه ومخطوفه🤷‍♂️💔

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أحدث التعليقات

abdul
لا اقول انها رشوة ، بل مبلغ زهيد نظير استسلامهم وتسليمهم السلاح.
الحربي🦅
هنالك عدة أسباب أولها فقدانها لدم شهرياً بسبب الدورة الشهرية وقلة التغذية فالمرأة عليها أن تبتعد عن الأكلات الغير صحية المليئة بدهون وتبتعد عن...
الحربي🦅
تلك الدول اللعينه تعيش المرأة بها بذل ومهانة كبيره وبعض النساء ترخص نفسها وعندما تقتل يقولون عنها أنها مظلومه ومخطوفه🤷‍♂️💔
الحربي🦅
واضح جريمه مفتعله وليست طبيعيه
الحربي🦅
لو البنت رفضت وصانت نفسها كان ماصار ألي صار لكن وش نقول الشيطان شاطر 🤷‍♂️💔 عرف يدمر حياة الإنسان اتبع اهواءه ولافكر بالله العزيز...

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