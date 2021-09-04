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بالفيديو.. صاحب مطعم بجدة يتحدث بحرقة عن مشاريع شباب سعودي أغلقت بسبب تقيمات جوجل

منذ يومين
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بالفيديو.. صاحب مطعم بجدة يتحدث بحرقة عن مشاريع شباب سعودي أغلقت بسبب تقيمات جوجل

جدة (صدى):
أظهر مقطع فيديو صاحب مطعم بجدة يتحدث بحرقة عن مشاريع شباب سعودي اغلقت بسبب تقيمات جوجل

وبين الفيديو الذي نشره المهتم بالتجارة الإلكترونية فهد البقمي عبر حسابه مواطن يدعى خليل يؤكد أن عشرات الشباب السعوديين خرجوا من السوق وأغلقوا مشاريعهم بسبب تدني تقييمات جوجل.

وقال صاحب المطعم أن البعض عندما يجد المطعم مغلق يعطيه نجمة واحدة في تقييمات جوجل ، كما أن بعض المتسترين يستغلون هذا الأمر لتدمير مشاريع الشباب.

وعلق فهد البقمي على استغلال تقييمات جوجل قائلا "بعضهم حسد وبعضهم جهل يتوقع تقييمه مايفرق وبعضهم يستغلها يريد صاحب المطعم يتواصل معه يراضيه وأسباب كثيرة وللأسف المتضرر صاحب المحل بالنهاية لأنه لم يحصل على تقييم عادل ليصحح أخطائه ولا سلم من تدني تقييمه في جوجل ماب".

جوجل
مشاريع
التجارة الالكترونية
فهد البقمي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133532
منذ يومين
الله يرزقنا وإياكم الرزق الحلال المبارك .. آمين ..
اللهم اغفرلي
اللهم اغفرلي عدد التعليقات : 41
منذ يومين
المشروع الناجح لايحتاج الى تققيم من احد بس بعظ الشباب اصحاب المشاريع يسيرعنده ملل من الخساره بسرعه المشروع يبغاله صبر واغلب الشباب ينقصهم الصبر
زاير الشمالي
زاير الشمالي عدد التعليقات : 585
منذ يومين
ليس للتقييم دور الدور لجودة الأكل والاسعار والخدمة المقدمة من العامل للزبون غير كذا ماهو صحيح
الجهني
الجهني عدد التعليقات : 1
منذ يومين
اش اله دخل جوجل أنا أبي اتعشى وأكل وادفع حسابي اليه الدخل نت وقيمهم أنا جي اشتري ولاجي اقيمكم
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 67
منذ يومين
حياك الله يالجهني
نورت صدي
اخي الفاضل اي مكان تدخله مثل مطعم
يأتيك طلب تقييم وتقيم حسب ما وجدت الخدمه
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 67
منذ يومين
حياك الله يالجهني
نورت صدي
اخي الفاضل اي مكان تدخله مثل مطعم
يأتيك طلب تقييم وتقيم حسب ما وجدت الخدمه
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 67
منذ يوم
طبعا اذا كنت مفعل خرائط قوقل
Faris
Faris عدد التعليقات : 1
منذ يوم
في طرق تسويق أخرى او يمكن بالفعل المطعم ما يستاهل الا نجمه ليه معصب ضبط مطعمك اكيد عندك خلل بعني انت دون الناس كلها
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 350
منذ يوم
اتمنى ان تلغى تقييمات قوقل مابز حتى مايخسرو اهل الدخل المحدود فاتح محل يبي بترزق الله وله اعداء يخفسون فيه سلعته الي فاتحهه لان الناس ٩٠ بالمية ينظرون للتقييمات
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 219
منذ يوم
اسعاركم نار ومبالغ فيها ما تستاهلون التقييم
عبدالرحمن السفياني
عبدالرحمن السفياني عدد التعليقات : 1
منذ يوم
في مطاعم اكلهم سيء جداً وتقييمهم مرتفع وفي مطاعم ممتازه تقييمه منخفض
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17258
منذ يوم
فيه أكل أكل وفيه أكل أي كلام في كل مكان
بو فهد
بو فهد عدد التعليقات : 7
منذ يوم
اللي يقيم لازم يكون عنده امانة
النديم
النديم عدد التعليقات : 406
منذ 17 ساعة
التقييم مهم لان اغلب المطاعم اسعارها غاليه وجودة سيئه فلابد من الجميع يعرف ويطلع على كل المعلومات .
المنصور
المنصور عدد التعليقات : 19
منذ 30 دقيقة
فيه نقطه وهي خفيه جدا وخطيره وواقعه ليس في المطاعم بل بل كل المجالات ان اغلب المطاعم يديرها غير سعوديين واقسم بالله اذا شافوا سعودي حتى لو لم يأكل في المطعم لازم يقيمه صفر ويوصي أصدقائه واصحابه والشلة كلها لأنه المنافس القادم وللأسف هذه قطع ارزاق

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تصفو النوايا حول الذبائح وتقف جميع الاختلافات والانتقادات عن الظهور لما يشغل العقل وقتها ويوجب التركيز وبعد العشاء، أو الغداء بنصف ساعة وقت الشاهي...
الريان
ارحب يا جد (كنتاكي) طير الطياره وهات وجبه و2 سلطه ملفوف
زعيم اااسيا
تكفون يالزعماء عدم الرد على سلق المدرجات هم مجرد قواطي في المزابل والي ياكد كلامي شوف تعليقاتهم قذره مثل تاريخهم المدنس بالكذب والتزوير اجل...
المنصور
فيه نقطه وهي خفيه جدا وخطيره وواقعه ليس في المطاعم بل بل كل المجالات ان اغلب المطاعم يديرها غير سعوديين واقسم بالله اذا شافوا...
omar
ابشر لا تشيل هم

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