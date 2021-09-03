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بالفيديو .. مصرية تكسر حاجز الخوف وتصبح "حلاق رجالي"

منذ 7 ساعات
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بالفيديو .. مصرية تكسر حاجز الخوف وتصبح "حلاق رجالي"

القاهرة (صدى):
قررت سيدة مصرية أن تقتحم مجال الحلاقة الرجالية، بالعمل في قص شعر الرجال وتصفيفه.

وذكرت "أمل رمضان" أنها عملت كمصففة شعر للنساء منذ 20 عاما، مضيفة أنها قررت أن تعمل كحلاق للرجال لكون أن العمل معهم أسهل، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "MBC في أسبوع" المذاع على قناة MBC.

وأكدت أن السيدات تمتلك خبرة أفضل في تصفيف الشعر والبديكير وتنظيف بشرة، مضيفة أنها لا تهتم بنظرة البعض إليها لأنها تحب عملها.

ومن جهته، أكد صحاب محل الحلاقة، عبدالله مصطفى، أن "أمل ملتزمة وناجحة ومميزة في عملها، كما أنها تتقن الحلاقة والبديكير مما ساهم في استمرارها في هذا المجال.

 

تصفيف الشعر
حلاقة
حلاقة رجالية
البديكير
تنظيف بشرة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52938
منذ 3 ساعات
اوكي بالتوفيق

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أحدث التعليقات

برنس
قلعتك انتى واياهم يا سامجه
برنس
قلعتك
مسالم
الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
عاطل
آمين
حاسم
الله يخلف بياض مصطنع فالتوقف حبوب التبييض لنرى ما يحصل كل شئ بفعل فاعل وليس خلق الله العمر لا يتوقف ولا ياخذ استراحه وستاتي...

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