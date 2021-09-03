بالفيديو .. مصرية تكسر حاجز الخوف وتصبح "حلاق رجالي"

القاهرة (صدى):
قررت سيدة مصرية أن تقتحم مجال الحلاقة الرجالية، بالعمل في قص شعر الرجال وتصفيفه.
وذكرت "أمل رمضان" أنها عملت كمصففة شعر للنساء منذ 20 عاما، مضيفة أنها قررت أن تعمل كحلاق للرجال لكون أن العمل معهم أسهل، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "MBC في أسبوع" المذاع على قناة MBC.
وأكدت أن السيدات تمتلك خبرة أفضل في تصفيف الشعر والبديكير وتنظيف بشرة، مضيفة أنها لا تهتم بنظرة البعض إليها لأنها تحب عملها.
ومن جهته، أكد صحاب محل الحلاقة، عبدالله مصطفى، أن "أمل ملتزمة وناجحة ومميزة في عملها، كما أنها تتقن الحلاقة والبديكير مما ساهم في استمرارها في هذا المجال.