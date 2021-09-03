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بالفيديو .. فوز الفهد تثير الجدل بتصريحات غامضة

منذ 7 ساعات
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بالفيديو .. فوز الفهد تثير الجدل بتصريحات غامضة

خالد الظفيري (صدى):
طلت الفاشنيستا الكويتية "فوز الفهد" على متابعيها بمقطع فيديو وهي تجلس في مطعم وتتحدث عن فتيات قطعت علاقتها معهن.

وعبرت "فوز" عن ندمها بالتعرف على هذه الشخصيات، وقالت :"شكرا انكم ذكرتوني بكل الذكريات واعطيتوني كل الاسباب الي كنت شاكه فيها.. لكن طلعت قراراتي صح.. ما ارافق المفروض ولا وحدة فيهم".

ولم توضح الفاشنيستا الكويتية أسماء بعينها، إلا أن البعض رجح أنها تقصد أمل الأنصاري، خاصة وأن الأخيرة ظهرت بعد هذا الفيديو وأكدت أن ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي مجرد "رخص".

ورجح آخرون أن "فوز" تقصد في الفيديو الفاشنيستا الكويتية نورة العميري وابن خالتها، حيث إن المطعم الذي تتواجد فيه سبق وأن تواجدت فيه معهما.

مطعم
فاشنيستا
فوز الفهد
أمل الأنصاري
نورة العميري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52938
منذ 4 ساعات
طيب طلعيهم انت من راسك وارتاحي
برنس
برنس عدد التعليقات : 471
منذ 31 دقيقة
قلعتك انتى واياهم يا سامجه

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أحدث التعليقات

برنس
قلعتك انتى واياهم يا سامجه
برنس
قلعتك
مسالم
الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
عاطل
آمين
حاسم
الله يخلف بياض مصطنع فالتوقف حبوب التبييض لنرى ما يحصل كل شئ بفعل فاعل وليس خلق الله العمر لا يتوقف ولا ياخذ استراحه وستاتي...

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