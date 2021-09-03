بالفيديو .. فوز الفهد تثير الجدل بتصريحات غامضة

خالد الظفيري (صدى):
طلت الفاشنيستا الكويتية "فوز الفهد" على متابعيها بمقطع فيديو وهي تجلس في مطعم وتتحدث عن فتيات قطعت علاقتها معهن.
وعبرت "فوز" عن ندمها بالتعرف على هذه الشخصيات، وقالت :"شكرا انكم ذكرتوني بكل الذكريات واعطيتوني كل الاسباب الي كنت شاكه فيها.. لكن طلعت قراراتي صح.. ما ارافق المفروض ولا وحدة فيهم".
ولم توضح الفاشنيستا الكويتية أسماء بعينها، إلا أن البعض رجح أنها تقصد أمل الأنصاري، خاصة وأن الأخيرة ظهرت بعد هذا الفيديو وأكدت أن ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي مجرد "رخص".
ورجح آخرون أن "فوز" تقصد في الفيديو الفاشنيستا الكويتية نورة العميري وابن خالتها، حيث إن المطعم الذي تتواجد فيه سبق وأن تواجدت فيه معهما.