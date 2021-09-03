الأندية السعودية تحافظ على مقاعدها في دوري أبطال آسيا 2023 

ماجد محمد (صدى):
حافظت الأندية السعودية على مقاعدها في دوري أبطال آسيا 2023، بثلاثة مقاعد مباشرة ومقعد للملحق الآسيوي بعد حصول السعودية على صدارة تصنيف غرب آسيا برصيد 93.5 نقطة.
وجاء ضمان الأندية السعودية لهذه المقاعد بعد اعتلاء المملكة صدارة ترتيب التصنيف لمنطقة غرب آسيا برصيد 93.5 نقطة والثالث على مستوى القارة، طبقًا للنسخة المحدثة من تصنيف مسابقات الأندية الذي أصدره الاتحاد الآسيوي الأيام الماضية.
وجاء ارتقاء المملكة في التصنيف بفضل نتائج الأندية السعودية خلال النسخ الثلاث الماضية، بالإضافة إلى النسخة الحالية التي تأهل خلالها فريقا النصر والهلال إلى الدور ثمن النهائي، في تطلع كبير لتواجد أحدهما في نهائي البطولة الذي تستضيفه الرياض في 23 نوفمبر المقبل.