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النسر تمردغ

منذ 4 ساعات
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133453
منذ ساعة
سبحان الله .. وحوش تصارع وحوش ...

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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يا الاهلي تحسبون نفسكم الفقر ابو خرقه اللي كل اللجان تقوله شبيك لبيك
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