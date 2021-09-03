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أمل الأنصاري : كمية الرخص ناس ماتقدر تنساك ماتقدر تطلعك من راسها
منذ 16 ساعة
1963
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 52938
منذ 3 ساعات
طيب طلعيهم من راسك وارتاحي
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أحدث التعليقات
برنس
قلعتك انتى واياهم يا سامجه
برنس
قلعتك
مسالم
الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
عاطل
آمين
حاسم
الله يخلف بياض مصطنع فالتوقف حبوب التبييض لنرى ما يحصل كل شئ بفعل فاعل وليس خلق الله العمر لا يتوقف ولا ياخذ استراحه وستاتي...
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