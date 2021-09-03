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خطباء الجوامع: تعليق التمائم من "الخرافات" والتمسك بالتوحيد هو سبيل النجاة

منذ 10 ساعات
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خطباء الجوامع: تعليق التمائم من "الخرافات" والتمسك بالتوحيد هو سبيل النجاة

سعيد العجل (صدى):
أكد خطباء الجمعة في عموم مناطق المملكة أن أول واجب على المسلم هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، مشيرين إلى أن الله أرسل جميع الرسل لتقرير عقيدة التوحيد الخالص.

جاء ذلك في مستهل خطبهم اليوم الجمعة التي توحد موضوعها استناداً لتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لكافة خطباء الجوامع والمساجد المساندة لها في جميع مناطق المملكة، بتخصيص خطبهم اليوم للحديث عن التحذير من تعليق التمائم التي يعتقد بعض الناس أنها تدفع العين وتمنع الضر، وبينوا أنها من البدع والخرافات التي تقدح بالعقيدة الصحيحة.

وبيَّن الخطباء أن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على الصفاة الملساء ، ولهذا حذر منه الأنبياء والرسل أممهم.

وأوضحوا أن للشِّركِ باللهِ عاقِبةٌ وَخيمةٌ؛ فإنَّه يُحبِطُ عَمَلَ كُلِّ عاملٍ، لقوله تعالى: (وَلَقَد أوحِيَ إِلَيكَ وَإِلَى الَّذينَ مِن قَبلِكَ لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكونَنَّ مِنَ الخاسِرينَ).

وسلط الخطباء الضوء على بدعة تعليق التمائم التي تقدح بالعقيدة، ويقع فيها البعض معتقدين فيها النفع والضر من دون الله جهلاً منهم، مبينين أن من التمائم والحروز ما يعلق في العنق أو على المعصم والعضد، والبعض يعلقهما ببعض الجمادات أو الحيوانات أو السيارات.

وأكد الخطباء إلى خطورة الشرك ووسائله مستدلين بقوله تعالى: ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ).

ويأتي تخصيص هذه الخطبة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العقيدة الصحيحة والتحذير مما يضادها من الشرك والبدع والخرافات، وبث منهج الوسطية والاعتدال، تجسيداً للواجب الشرعي الذي تتحمله منابر الجمعة للقيام بدورها المنوط به تجاه المجتمع .

وزير الشؤون الإسلامية
الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
خطباء الجمعة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17172
منذ ساعة
اليوم اعتذر الخطيب الأساسي .. وحضر البديل وخطب خطبة عامة .. ما لها أي علاقة بموضوع التوجيه المذكور.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو وليد
يا الاهلي تحسبون نفسكم الفقر ابو خرقه اللي كل اللجان تقوله شبيك لبيك
د محمد ماجد بخش
سارعن للمجد والعلياء - مجدن لخالق السماء - وارفعن الخفاق أخضر يحمل النور المسطر - رددن الله أكبر يا موطني.
faeiz
غير مستغرب هذا من المجاملات في اختيار بعض أسماء اللاعبين على حساب لاعبين هم الأحق بالأختيار ... لن يصل المنتخب بعيداً طالما إختيار اللاعبين...
الاحساء
فال الله ولا فالك الله لايوارينا ايام فيها حروب ،،،

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