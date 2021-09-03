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فتاة تقتل والدتها طعنا حتى الموت بسبب عشيقها

منذ 14 ساعة
1968
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فتاة تقتل والدتها طعنا حتى الموت بسبب عشيقها

القاهرة (صدى):
أقدمت فتاة مصرية علي قتل والدتها المسنة طعنا بشوكة طعام حتى الموت في مدينة بدر بالقاهرة .

وتفصيلا، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية، بلاغا من الأهالي بمقتل مسنة داخل منزلها وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة في العقد الثامن العمر، وبالفحص تبين وجود شوكه طعام في جسدها، وكذلك آثار إصابات عديدة .

وكشفت التحقيقات أن خلافًا نشب بين العجوز وابنتها العشرينية داخل منزل الأسرة في منطقة بدر، بسبب مطالبة المجني عليها لابنتها بقطع علاقتها بشاب تربطها به علاقة عاطفية منذ عدة أشهر.

و لاحظت الآم أن ابنتها تتحدث في الهاتف مع الشاب لأوقات طويلة، لتنصحها قائلةً: "ده عيل صايع مش بتاع جواز وعايز يتسلى، المفروض كان دخل البيت من بابه".

ووقعت مشاجرة بين الفتاة ووالدتها تطورت الي دخول الفتاة المطبخ والإمساك بشوكة المطبخ الكبيرة التي تستخدم في رفع الطعام من الإناء الخاص بالتسوية إلى أطباق التقديم، وطعنت والدتها في صدرها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال.

القاهرة
قتل
الأجهزة الأمنية
منطقة بدر

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1790
منذ 7 ساعات
استغفر الله العظيم..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52938
منذ 3 ساعات
حسبي الله عليها ان شاء الله يتم اعدامها بسرعه

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أحدث التعليقات

برنس
قلعتك انتى واياهم يا سامجه
برنس
قلعتك
مسالم
الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
عاطل
آمين
حاسم
الله يخلف بياض مصطنع فالتوقف حبوب التبييض لنرى ما يحصل كل شئ بفعل فاعل وليس خلق الله العمر لا يتوقف ولا ياخذ استراحه وستاتي...

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