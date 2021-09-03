بالفيديو.. شهاب جوهر يكشف لأول مرة تفاصيل عن زواجه من إلهام الفضالة

خالد الظفيري (صدى):
روى شهاب جوهر زوج الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، في بث مباشر عبر موقع "إنستغرام" تفاصيل عن زواجهما.
وقال جوهر: "الحقيقة إن طلب زواجي من إلهام، جاء بشكل عفوي وغريب شوي، أنا اتصلت بيها قلتلها فاضية، قالت لي أيوة، قلت لها لازم أشوفك، فانفزعت وخافت وظنت في شي، فأول ما شوفتها قلت لها، تتزوجيني . ثم ضحكا الاثنين في إشارة الي القبول.
وأكَّد شهاب أنه كان منفصلًا عن زوجته الموسوي، قبل إعلان زواجه من الفضالة.
وأوضح أنّ انفصالهما كان عن وفاق واحترام وهدوء، وأشار إلى أنّ مِن غير الضروري، أنْ يعلن عن انفصاله.