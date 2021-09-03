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بالفيديو.. شهاب جوهر يكشف لأول مرة تفاصيل عن زواجه من إلهام الفضالة

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. شهاب جوهر يكشف لأول مرة تفاصيل عن زواجه من إلهام الفضالة

خالد الظفيري (صدى):
روى شهاب جوهر زوج الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، في بث مباشر عبر موقع "إنستغرام" تفاصيل عن زواجهما.

وقال جوهر: "الحقيقة إن طلب زواجي من إلهام، جاء بشكل عفوي وغريب شوي، أنا اتصلت بيها قلتلها فاضية، قالت لي أيوة، قلت لها لازم أشوفك، فانفزعت وخافت وظنت في شي، فأول ما شوفتها قلت لها، تتزوجيني . ثم ضحكا الاثنين في إشارة الي القبول.

وأكَّد شهاب أنه كان منفصلًا عن زوجته الموسوي، قبل إعلان زواجه من الفضالة.

وأوضح أنّ انفصالهما كان عن وفاق واحترام وهدوء، وأشار إلى أنّ مِن غير الضروري، أنْ يعلن عن انفصاله.

زواج
الانفصال
إلهام الفضالة
شهاب جوهر

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2455
منذ 3 ساعات
يلعن ام ذي القصه الماراثونيه -- اللي نصبح ونمسي عليها -- يا صدى ارتقي اكثر -- ترى كل متابعينك بشر مو مراهقين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133453
منذ ساعة
ياللسخافه والتفاهة الشاطحه ..

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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يا الاهلي تحسبون نفسكم الفقر ابو خرقه اللي كل اللجان تقوله شبيك لبيك
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سارعن للمجد والعلياء - مجدن لخالق السماء - وارفعن الخفاق أخضر يحمل النور المسطر - رددن الله أكبر يا موطني.
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غير مستغرب هذا من المجاملات في اختيار بعض أسماء اللاعبين على حساب لاعبين هم الأحق بالأختيار ... لن يصل المنتخب بعيداً طالما إختيار اللاعبين...
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