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بالفيديو .. إنهاء خلاف قبلي والصلح بين أفراد أسرة واحدة في قضية استمرت لـ36 عاما بعسير

منذ 5 ساعات
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بالفيديو .. إنهاء خلاف قبلي والصلح بين أفراد أسرة واحدة في قضية استمرت لـ36 عاما بعسير

عسير (صدى):
شهد أمير منطقـة عسير، الأمير تركي بـن طـلال، مراسـم توقيع وثائق الصلح لقضيتين، إحدها استمرت لمدة 36 عاما بين أفراد أسرة واحدة على تقسيم إرث والدهم المتوفى، وتعد هذه القضية ثاني أطول قضية منظورة في محاكم المنطقـة.

وذكرت إمارة المنطقة أن لجنة إصلاح ذات البين نجحت في إنهاء القضية الثانية، وهي عبارة عن خلاف قبلي على منصب مشيخة في إحدى القبائل واستمر لقرابة 26عاما.

كما شهد الحفل الذي أقيم في مقر الإمارة تكريم 6 من منسوبي الدفـاع المدني عقـب منحهم نـوط الإنقاذ من وزارة الداخليـة نظير إنقاذهم ثلاثـة أبناء لمواطن توفي هو وزوجته إثر انجراف سيارتهم بسـبب السيول في أحد الأودية شمال مدينة أبها.

من جهته، قدم أمير المنطقة شكره للقيادة الحكيمة التي وفرت جميع الممكنات التي تعزز الوئام المجتمعي، داعيا أطراف المجتمـع بالمضي نحو نبذ الخلافات وحلها بالطرق التي تضمن الحقوق للجميع.

 

وزارة الداخلية
أبها
عسير
وزارة
منطقة عسير

التعليقات

ابو الحسن المري
ابو الحسن المري عدد التعليقات : 37
منذ ساعتين
اتركوها فانها منتنه
اوكما قال ﷺ
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133453
منذ ساعة
الحمد لله .. الصلح خير ..
الاحساء
الاحساء عدد التعليقات : 8
منذ ساعة
بلاش هياط وبلش وسخ دنيا
المشيخة لبن سعود والحكم لله ولبن سعود
هو الشيخ والحكم والقاضي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو وليد
يا الاهلي تحسبون نفسكم الفقر ابو خرقه اللي كل اللجان تقوله شبيك لبيك
د محمد ماجد بخش
سارعن للمجد والعلياء - مجدن لخالق السماء - وارفعن الخفاق أخضر يحمل النور المسطر - رددن الله أكبر يا موطني.
faeiz
غير مستغرب هذا من المجاملات في اختيار بعض أسماء اللاعبين على حساب لاعبين هم الأحق بالأختيار ... لن يصل المنتخب بعيداً طالما إختيار اللاعبين...
الاحساء
فال الله ولا فالك الله لايوارينا ايام فيها حروب ،،،

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