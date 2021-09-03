مريم الأنصاري ترد على متابعة وصفتها بـ"الطاقة السلبية": "الله يشفيكِ من الأمراض النفسية"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
هاجمت الفاشينيستا مريم الأنصاري بعض المتابعين، الذين يوجهون إليها تعليقات مسيئة، مبينة أن تلك الرسائل التي تصلها هي التي تستوقفها للرد عليها، لعدم استطاعتها الصمت تجاه أصحابها.
ونشرت مريم الأنصاري مقطع فيديو تحدثت فيه مع متابعيها عن استطاعتها "حرق الدهون" دون تمارين وخلال الحديث وصلها رد من أحد المتابعات وصفتها بأنها "طاقة سلبية"، الأمر الذي أثار حفيظتها ودعاها للرد.
وعرضت الأنصاري الرسالة، التي جاء فيها: "من جد إنتي أكبر طاقة سلبية"، لترد قائلة: "حبيبتي صابعك اللي قاعد يضغط على سنابي يسوي أنفولو ويريحني"، متابعة وهي توجه حديثها لمتابعيها: "يشدني بسرعة التعليق السلبي".
وقالت الأنصاري: "هذي الأشكال غالبًا ما أبلكها بنفسي لأني أنا ما أبغى طاقات سلبية على سنابي عرفتوا.. يشدني هالتعليق السلبي من دول وأنا قاعدة أتصفح.. ما أدري وش هالأشكال ما تموت.. قسماً بالله أجلس أضحك.. أقول وش فيها هذي مين طقها مين حاشها بسنابي وقالها خليكي في حساب مريم الأنصاري.. هل لسه في بنات يغارون خلاص ماتوا اللي يغارون ماتوا".
وأضافت : "ما أحس إن في صار بنت تغار من بنت خلاص.. مثل هذول مرة أشفق عليهم أحس المسكينة عندها مشكلة نفسية فتخش تفش خلقها يلا.. أنا هذي الأشكال أشفق عليهم هذي الأشكال مساكين الصراحة أدعيلهم يتشافون من المشاكل النفسية لأن هذا مرض لازم تتشافين عمري الله يشفيك إن شاء الله".