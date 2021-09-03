أبرز 5 سيارات رياضية موديل 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتوي السوق السعودي العديد من الإصدارات التي تحمل موديل 2021، ومن بين الطرازات المطروحة تأتي السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، بالعديد من التصميمات المختلفة، و التي تتنوع بحسب الفئة المقدمة و العلامة التجارية.
وسلط تقرير الضوء على أبرز 5 سيارات SUV موديل 2021 ضمن باقة الـ 70 الف ريال
1 - رينو داستر موديل 2021
زودت السيارة رينو داستر موديل 2021 بمحرك 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اخر 4 سليندر أيضا، بقوة 135 حصانا، وعزم دوران يبلغ 195 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 210 كيلومتر في الساعة، وتبدأ أسعار السيارة من 59.250 ريال.
2 - نيسان كيكس موديل 2021
تتميز السيارة نيسان كيكس موديل 2021 بمحرك 4 سيلندر سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 149 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لت 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، وتتراوح أسعار السيارة بين 60 الف ريال سعودي و 79 الف ريال.
3 -ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021
تأتي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 105 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 141 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، مع نسبة طول بلغت 4.475 متر، و بعرض يقدر بـ 1.750 متر، و 1.695 متر للارتفاع، ويبلغ سعر السيارة بقيمة قدرها 69.999 ريال.
4 - شيفروليه كابتيفا موديل 2021
تستمد السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 قوتها من محرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، ينتج قوة قدرها 149 حصانا، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع ناقل حركة اوتوماتيكي طراز CVT، وتبدأ الأسعار من 67.059 ريال حتى 78.044 ريال.
5 - كيا سيلتوس موديل 2021
تتميز السيارة كيا سيلتوس موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.315 متر للطول، مع عرض يقدر بـ 1.800 متر، و 1.645 متر للارتفاع، بالإضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.610 متر، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تسع لـ 433 لتر، و تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء، ويبلغ السيارة بقيمة قدرها 74.800 ريال.