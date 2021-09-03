نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أبرز 5 سيارات رياضية موديل 2021

منذ 6 ساعات
1874
1
أبرز 5 سيارات رياضية موديل 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتوي السوق السعودي العديد من الإصدارات التي تحمل موديل 2021، ومن بين الطرازات المطروحة تأتي السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، بالعديد من التصميمات المختلفة، و التي تتنوع بحسب الفئة المقدمة و العلامة التجارية.

وسلط تقرير الضوء على أبرز 5 سيارات SUV موديل 2021 ضمن باقة الـ 70 الف ريال

1 - رينو داستر موديل 2021

زودت السيارة رينو داستر موديل 2021 بمحرك 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اخر 4 سليندر أيضا، بقوة 135 حصانا، وعزم دوران يبلغ 195 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 210 كيلومتر في الساعة، وتبدأ أسعار السيارة من 59.250 ريال.

2 - نيسان كيكس موديل 2021

تتميز السيارة نيسان كيكس موديل 2021 بمحرك 4 سيلندر سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 149 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لت 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، وتتراوح أسعار السيارة بين 60 الف ريال سعودي و 79 الف ريال.

3 -ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021

تأتي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 105 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 141 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، مع نسبة طول بلغت 4.475 متر، و بعرض يقدر بـ 1.750 متر، و 1.695 متر للارتفاع، ويبلغ سعر السيارة بقيمة قدرها 69.999 ريال.

4 - شيفروليه كابتيفا موديل 2021

تستمد السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 قوتها من محرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، ينتج قوة قدرها 149 حصانا، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع ناقل حركة اوتوماتيكي طراز CVT، وتبدأ الأسعار من 67.059 ريال حتى 78.044 ريال.

5 - كيا سيلتوس موديل 2021

تتميز السيارة كيا سيلتوس موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.315 متر للطول، مع عرض يقدر بـ 1.800 متر، و 1.645 متر للارتفاع، بالإضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.610 متر، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تسع لـ 433 لتر، و تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء، ويبلغ السيارة بقيمة قدرها 74.800 ريال.

نيسان كيكس
سيارات رياضية
سيارات رياضية موديل2021
رينوداستر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17172
منذ ساعة
الله يجيب الخير .. الله كريم .. الله يرد خطاك لدروب خلانك !!

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو وليد
يا الاهلي تحسبون نفسكم الفقر ابو خرقه اللي كل اللجان تقوله شبيك لبيك
د محمد ماجد بخش
سارعن للمجد والعلياء - مجدن لخالق السماء - وارفعن الخفاق أخضر يحمل النور المسطر - رددن الله أكبر يا موطني.
faeiz
غير مستغرب هذا من المجاملات في اختيار بعض أسماء اللاعبين على حساب لاعبين هم الأحق بالأختيار ... لن يصل المنتخب بعيداً طالما إختيار اللاعبين...
الاحساء
فال الله ولا فالك الله لايوارينا ايام فيها حروب ،،،

أخر الأخبار

بالفيديو.. مُعلق بسباق الهجن يرسل سلامه لوزير الداخلية على الهواء والأخير يتفاعل
بالفيديو.. مُعلق بسباق الهجن يرسل سلامه لوزير الداخلية على الهواء والأخير يتفاعل
منذ 4 دقائق 1119
حطاب يدير مباراة السعودية وعمان ضمن تصفيات كأس العالم 
حطاب يدير مباراة السعودية وعمان ضمن تصفيات كأس العالم 
منذ 17 دقيقة 1185
بالفيديو .. مُفحط كاد أن يتسبّب بحادث اصطدام مروع في الرياض
بالفيديو .. مُفحط كاد أن يتسبّب بحادث اصطدام مروع في الرياض
منذ 21 دقيقة 1239
أم تلقي طفلتها الرضيعة بجانب حاوية قمامة بسبب خوفها من الفضيحة 
أم تلقي طفلتها الرضيعة بجانب حاوية قمامة بسبب خوفها من الفضيحة 
منذ 31 دقيقة 519
بالفيديو .. موقف نبيل لرجل أمن وهب مظلته لمعتمر أرهقته أشعة الشمس
بالفيديو .. موقف نبيل لرجل أمن وهب مظلته لمعتمر أرهقته أشعة الشمس
منذ 33 دقيقة 1353
بالفيديو .. لبنانيون يؤدون صلاة الجمعة داخل محطة وقود
بالفيديو .. لبنانيون يؤدون صلاة الجمعة داخل محطة وقود
منذ 40 دقيقة 1346
الموزان: نحن ماضيعنا إلا المشاهير وهم شركاء في الاحتيال "فيديو"
الموزان: نحن ماضيعنا إلا المشاهير وهم شركاء في الاحتيال "فيديو"
منذ 45 دقيقة 1330
المنتخب السعودي يبدأ برنامجه الإعدادي استعدادا لمواجهة عُمان 
المنتخب السعودي يبدأ برنامجه الإعدادي استعدادا لمواجهة عُمان 
منذ 58 دقيقة 1359
خطوات تفعيل خدمة التحقق عبر السمات الحيوية في "توكلنا"
خطوات تفعيل خدمة التحقق عبر السمات الحيوية في "توكلنا"
منذ ساعة 1372
الانضباط ترفض احتجاج الأهلي بعد مباراته مع ضمك
الانضباط ترفض احتجاج الأهلي بعد مباراته مع ضمك
منذ ساعة 1439