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بالفيديو.. صاحب مطعم بجدة يتحدث بحرقة عن مشاريع شباب سعودي أغلقت بسبب تقيمات جوجل

منذ 8 ساعات
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بالفيديو.. صاحب مطعم بجدة يتحدث بحرقة عن مشاريع شباب سعودي أغلقت بسبب تقيمات جوجل

جدة (صدى):
أظهر مقطع فيديو صاحب مطعم بجدة يتحدث بحرقة عن مشاريع شباب سعودي اغلقت بسبب تقيمات جوجل

وبين الفيديو الذي نشره المهتم بالتجارة الإلكترونية فهد البقمي عبر حسابه مواطن يدعى خليل يؤكد أن عشرات الشباب السعوديين خرجوا من السوق وأغلقوا مشاريعهم بسبب تدني تقييمات جوجل.

وقال صاحب المطعم أن البعض عندما يجد المطعم مغلق يعطيه نجمة واحدة في تقييمات جوجل ، كما أن بعض المتسترين يستغلون هذا الأمر لتدمير مشاريع الشباب.

وعلق فهد البقمي على استغلال تقييمات جوجل قائلا "بعضهم حسد وبعضهم جهل يتوقع تقييمه مايفرق وبعضهم يستغلها يريد صاحب المطعم يتواصل معه يراضيه وأسباب كثيرة وللأسف المتضرر صاحب المحل بالنهاية لأنه لم يحصل على تقييم عادل ليصحح أخطائه ولا سلم من تدني تقييمه في جوجل ماب".

جوجل
مشاريع
التجارة الالكترونية
فهد البقمي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133453
منذ 7 ساعات
الله يرزقنا وإياكم الرزق الحلال المبارك .. آمين ..
اللهم اغفرلي
اللهم اغفرلي عدد التعليقات : 41
منذ 7 ساعات
المشروع الناجح لايحتاج الى تققيم من احد بس بعظ الشباب اصحاب المشاريع يسيرعنده ملل من الخساره بسرعه المشروع يبغاله صبر واغلب الشباب ينقصهم الصبر
زاير الشمالي
زاير الشمالي عدد التعليقات : 584
منذ 6 ساعات
ليس للتقييم دور الدور لجودة الأكل والاسعار والخدمة المقدمة من العامل للزبون غير كذا ماهو صحيح
الجهني
الجهني عدد التعليقات : 1
منذ 5 ساعات
اش اله دخل جوجل أنا أبي اتعشى وأكل وادفع حسابي اليه الدخل نت وقيمهم أنا جي اشتري ولاجي اقيمكم
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 67
منذ 4 ساعات
حياك الله يالجهني
نورت صدي
اخي الفاضل اي مكان تدخله مثل مطعم
يأتيك طلب تقييم وتقيم حسب ما وجدت الخدمه
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 67
منذ 4 ساعات
حياك الله يالجهني
نورت صدي
اخي الفاضل اي مكان تدخله مثل مطعم
يأتيك طلب تقييم وتقيم حسب ما وجدت الخدمه
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 67
منذ 3 ساعات
طبعا اذا كنت مفعل خرائط قوقل
Faris
Faris عدد التعليقات : 1
منذ 3 ساعات
في طرق تسويق أخرى او يمكن بالفعل المطعم ما يستاهل الا نجمه ليه معصب ضبط مطعمك اكيد عندك خلل بعني انت دون الناس كلها
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 350
منذ ساعة
اتمنى ان تلغى تقييمات قوقل مابز حتى مايخسرو اهل الدخل المحدود فاتح محل يبي بترزق الله وله اعداء يخفسون فيه سلعته الي فاتحهه لان الناس ٩٠ بالمية ينظرون للتقييمات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو وليد
يا الاهلي تحسبون نفسكم الفقر ابو خرقه اللي كل اللجان تقوله شبيك لبيك
د محمد ماجد بخش
سارعن للمجد والعلياء - مجدن لخالق السماء - وارفعن الخفاق أخضر يحمل النور المسطر - رددن الله أكبر يا موطني.
faeiz
غير مستغرب هذا من المجاملات في اختيار بعض أسماء اللاعبين على حساب لاعبين هم الأحق بالأختيار ... لن يصل المنتخب بعيداً طالما إختيار اللاعبين...
الاحساء
فال الله ولا فالك الله لايوارينا ايام فيها حروب ،،،

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