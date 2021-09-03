بالفيديو.. عجوز تخدع متابعيها على تيك توك بوجه شاب وتعترف:" كان فلتر"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت إحدى مستخدمات موقع التواصل تيك توك،عن عمرها الحقيقي بعد عامين من خداع متابعيها بوجه شاب، مشيرة إلى أنها كانت تستخدم فلتر.
كانت سيدة مقيمة في جدة قد اعتادت تقديم مقاطع فيديو متنوعة ما بين لقطات عن روتين حياتها، أو مقاطع فيديو طريفة، كغيرها من المستخدمين، وحرصت على الظهور بوجه شاب لفتاة عشرينية، منذ أن دشنت حسابها في عام 2019.
وأثارت مقاطع الفيديوهات التي تقدمها السيدة استحسان المتابعين، حتى بلغ عدد متابعيها حوالي 700 ألف، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي إلى أن قامت بالتصريح بأن عمرها الحقيقي 52 عاماً.
صدمت السيدة متابعيها،وانهالت التعليقات على السيدة بعد كشفها عن ملامحها وعمرها الحقيقي، وانقسمت بين مشيدون باعترافها وبجمالها في جميع الأحوال، وبين منتقد لخداعها.