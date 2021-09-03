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بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب تهنئ الأخضر: وشي حلو عليكم

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب تهنئ الأخضر: وشي حلو عليكم

أميرة خالد (صدى):
هنأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، المنتخب الوطني بفوزه بثلاثة أهداف على منتخب فيتنام مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقالت شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في جدة أمس:" عايزة أبارك للمنتخب السعودي.. جاب 3 أجوان.. أنا وشي حلو عليكم.. عاش .. عاش".

وظهرت شيرين عبد الوهاب بمجموعة فستانين خلال حفلها على مسرح جدة سوبر دوم، أحدهما بالأبيض وبدت فيه مثل الأميرات، والآخر أسود اللون؛ حيث افتتحت الحفل بأغنية نساي وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.

 

 

جدة
كأس العالم
الأخضر
شيرين عبدالوهاب
حفلات
مسرح جدة سوبر دوم

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8513
منذ ساعتين
اللهم اصرف عنا السوء
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8513
منذ ساعتين
اللهم اصرف عنا السوء
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133414
منذ ساعتين
( وشك ) بجهنم ياوجه الفسايه ..

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أحدث التعليقات

وافي
اصبحنا في غابة القوي ياكل الضعيف اللهم اهلك من هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
artoncraftscn
Hello. And Bye.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
أبو كنان
اللهم لك الحمد وسدد الله رميكم يا أبطال ..انتصارات متوالية لكم للوطن وللعرب والإسلام وخسائر مزلزلة للحوثة عملاء الإيرانيين الخائنين للوطن وللعرب وللإسلام الحمد...

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