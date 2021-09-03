بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب تهنئ الأخضر: وشي حلو عليكم

أميرة خالد (صدى):
هنأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، المنتخب الوطني بفوزه بثلاثة أهداف على منتخب فيتنام مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وقالت شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في جدة أمس:" عايزة أبارك للمنتخب السعودي.. جاب 3 أجوان.. أنا وشي حلو عليكم.. عاش .. عاش".
وظهرت شيرين عبد الوهاب بمجموعة فستانين خلال حفلها على مسرح جدة سوبر دوم، أحدهما بالأبيض وبدت فيه مثل الأميرات، والآخر أسود اللون؛ حيث افتتحت الحفل بأغنية نساي وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.