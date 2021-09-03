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وليد الفراج : انحرق دمنا وكنا نتوقع فوز سهل على فيتنام وباقي 9 مواجهات تعذيب
منذ 20 ساعة
1287
1
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التعليقات
faeiz
عدد التعليقات : 2743
منذ ساعة
غير مستغرب هذا من المجاملات في اختيار بعض أسماء اللاعبين على حساب لاعبين هم الأحق بالأختيار ...
لن يصل المنتخب بعيداً طالما إختيار اللاعبين على حسب الفريق وليس على حسب المستوى الفني للاعب نفسه
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو وليد
يا الاهلي تحسبون نفسكم الفقر ابو خرقه اللي كل اللجان تقوله شبيك لبيك
د محمد ماجد بخش
سارعن للمجد والعلياء - مجدن لخالق السماء - وارفعن الخفاق أخضر يحمل النور المسطر - رددن الله أكبر يا موطني.
faeiz
غير مستغرب هذا من المجاملات في اختيار بعض أسماء اللاعبين على حساب لاعبين هم الأحق بالأختيار ... لن يصل المنتخب بعيداً طالما إختيار اللاعبين...
الاحساء
فال الله ولا فالك الله لايوارينا ايام فيها حروب ،،،
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