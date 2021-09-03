السفير المعلمي يلتقي مندوب دولة الإمارات المناوب لدى الأمم المتحدة

نيويورك (صدى):
التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، المندوب المناوب ونائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة المعين حديثا السفير محمد أبو شهاب، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية.
ورحب معالي المندوب المعلمي، بالسفير محمد أبو شهاب، مؤكدًا أواصر المودة والأخوة والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني، و المسؤولة الإعلامية بالوفد طفول حسين العقبي.