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مقتل القيادي في الميليشيات محمد حسين الحوثي في غارة جوية بمأرب

منذ 4 ساعات
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مقتل القيادي في الميليشيات محمد حسين الحوثي في غارة جوية بمأرب

فهمي محمد (صدى):
كشفت مصادر يمنية، فجر اليوم الجمعة، عن مقتل القيادي في ميليشيات الحوثي الإيرانية محمد حسين الحوثي المقرب من زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي في غارة جوية بمأرب.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر عسكرية في الجيش اليمني إن عددا من عناصر ميليشيا الحوثي قتلت، الأربعاء، بنيران قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، جنوب غرب محافظة مأرب.

واستدرجت قوات الجيش اليمني مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهة رحبة، واستهدفتها، وأسفر الكمين عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

 

 

مأرب
اليمن
الحوثيين
الجيش اليمني
التحالف العربي
غارة جوية
محمد حسين الحوثي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52916
منذ 4 ساعات
الى جهنم وبئس المصير
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17159
منذ 4 ساعات
تلقى الحوثي دعماً اشتراكياً في انتخابات 1993 وكان موقفه كما موقف حزب الحق مؤيداً للاشتراكي خلال الأزمة السياسية التي سبقت حرب صيف 1994.

اتهم حسين الحوثي بمساندة الانفصال ومناصرة قوات الحزب الاشتراكي اليمني في حرب حرب صيف 1994 وبعدها ترك حزب الحق ولم يرشح نفسه في الانتخابات البرلمانية عام 1997م لم يرشح نفسه مرة أخرى، وترشح شقيقه يحيى بدر الدين الحوثي وفاز بالمقعد عن حزب المؤتمر الشعبي العام، أما هو فقد تفرغ لحركة الشباب المؤمن (الحوثيين) وتكوين نواتها ونشر فكر الثقافة القرآنية حسب اجتهاداته وتأسيس مدارسه في محافظة صعدة.

لحق محمد بوالده حسين وعمه يحي.. وبقي دور عبدالملك ومحمد علي -الغبري الخسري الفسقي- الحوثي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17159
منذ 4 ساعات
الطيار البطل الذي قصف قيادة الحوثي له من كل الأعماق تحية مكللة ببشرى النصر على أعوان كسرى المنقعر المندحر بحول الله الذي يرى في نفسه وريثاً لعرش مجوسي في ثوب زهد كاذب وجلباب أسود لا يمثل سماحة الإسلام
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133414
منذ ساعتين
الحمد لله ، والعقبى لزعيمهم الفاسق عبد الملك الحوثي واقاربه ، بإذن الله ..

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أحدث التعليقات

وافي
اصبحنا في غابة القوي ياكل الضعيف اللهم اهلك من هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
artoncraftscn
Hello. And Bye.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
أبو كنان
اللهم لك الحمد وسدد الله رميكم يا أبطال ..انتصارات متوالية لكم للوطن وللعرب والإسلام وخسائر مزلزلة للحوثة عملاء الإيرانيين الخائنين للوطن وللعرب وللإسلام الحمد...

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