مقتل القيادي في الميليشيات محمد حسين الحوثي في غارة جوية بمأرب

فهمي محمد (صدى):
كشفت مصادر يمنية، فجر اليوم الجمعة، عن مقتل القيادي في ميليشيات الحوثي الإيرانية محمد حسين الحوثي المقرب من زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي في غارة جوية بمأرب.
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر عسكرية في الجيش اليمني إن عددا من عناصر ميليشيا الحوثي قتلت، الأربعاء، بنيران قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، جنوب غرب محافظة مأرب.
واستدرجت قوات الجيش اليمني مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهة رحبة، واستهدفتها، وأسفر الكمين عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.