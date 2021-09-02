انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف

الرياض (صدى):
كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" عن انخفاض حجم التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد من المصارف إلى 8.4 مليار ريال خلال شهر يوليو 2021 بانخفاض قدره 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأوضحت البيانات أن قيمة التمويل العقاري السكني الجديد ارتفعت بنحو 890 مليون ريال، مقارنة بشهر يونيو 2021، كما استحوذ التمويل المقدم لـ"الفلل السكنية" على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال يوليو الماضي بقيمة 6.57 مليار ريال وبنسبة 78%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.48 مليار ريال ثم الأراضي بـ345 مليون ريال.
وبلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر يوليو 2021 نحو 18.5 ألف عقد، بانخفاض قدره 23% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر يوليو الماضي 189 مليون ريال بانخفاض قدره 46% مقارنة بشهر يوليو 2020.