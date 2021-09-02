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بالفيديو.. خريجات الكادر النسائي بالقوات المسلحة: المرأة السعودية شامخة كجبال طويق

منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. خريجات الكادر النسائي بالقوات المسلحة: المرأة السعودية شامخة كجبال طويق

الرياض (صدى):
احتفلت وزارة الدفاع، بتخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز، والتي بدأت في 18 من شوال 1442هـ بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة واستمرت 14 أسبوعًا.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، أنه آمنت القيادة الرشيدة ممثلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بالدور التنموي والأساسي التي تلعبه المرأة في كل المجالات.

وأضاف اللواء عادل البلوي، أنه كانت المرأة الركيزة الأساسية في رؤية 2030؛ حيث حظيت المرأة السعودية برعاية واهتمام لما تحمله من مؤهلات علمية مميزة وروح المنافسة، ولوحظ الإقبال الكبير والحماس لديها، ولتحقيق الاستفادة القصوى وتمكين المرأة من الخدمة العسكرية؛ فقد ارتأت القيادة إشراك الكادر النسائي في القطاع العسكري بوزارة الدفاع.

واعتمدت الوزارة في تدريب الكادر النسائي على تدريس أحدث الأساليب والاعتماد على كوادر مؤهلة ومدربة في كليات ومعاهد ومدارس الكليات المسلحة دورة الكادر النسائي رقم 1، فيما يبدأ البرنامج اليومي بالتعداد الصباحي وتبدأ حصة الرياضة بعد ذلك، ثم تتجه الطالبات إلى مطعم المركز لتناول وجبة الإفطار ومن ثم يبدأ التدريب الميداني، ثم الفصول الدراسية.

وأوضحت إحدى خريجات الكادر النسائي بالقوات المسلحة، أن أحد الأسباب التي كانت الدافع لها للانضمام للسلك العسكري هو الشعور بالأمان ورؤية العسكريين في الأماكن العامة يبعث على الشعور بالأمان، لافتة إلى أن أول ما أتيحت لها الفرصة أن تكون مصدر لهذا الأمن لم تترد للحظة واحدة، فيما أضافت أخرى أن السبب لانضمامها لكي تخدم الدين والوطن والمليك وأن ترد ولو شيء بسيط لخدمة الوطن.

وأكدت الخريجات أن المرأة السعودية قوية وقادرة على المواجهة، متابعات أن "المرأة السعودية شامخة كجبال طويق"، مشيرات إلى أن انضمام امرأة واحدة للخدمة العسكرية، يعني انضمام أجيال قادمة، تحمل الحب والوطنية والانتماء، والولاء، "المرأة السعودية لا تخاف، ولديها إرادة وعزيمة قوية، لتخطى الصعاب".

 

 

المملكة
وزارة الدفاع
القوات المسلحة
تمكين المرأة
الخدمة العسكرية
جبال طويق
دورة الفرد الأساسي
الكادر النسائي بالقوات المسلحة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133414
منذ 7 ساعات
يا هملااااالي ..
احمد
احمد عدد التعليقات : 706
منذ 7 ساعات
مهزله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17159
منذ 6 ساعات
نعم الوطن ونعم النساء ونعم الشرف في خدمة العلم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52916
منذ 4 ساعات
كفو بنات الوطن
احمد
احمد عدد التعليقات : 8
منذ 4 ساعات
د طل
مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 133
منذ ساعتين
وش ذااااا الله يبلاكم

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أحدث التعليقات

وافي
اصبحنا في غابة القوي ياكل الضعيف اللهم اهلك من هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
artoncraftscn
Hello. And Bye.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
أبو كنان
اللهم لك الحمد وسدد الله رميكم يا أبطال ..انتصارات متوالية لكم للوطن وللعرب والإسلام وخسائر مزلزلة للحوثة عملاء الإيرانيين الخائنين للوطن وللعرب وللإسلام الحمد...

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