العمري : الأخطاء تحدث في أي مباراة والمنتخب الفيتنامي فاجأنا (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
علق مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، عبدالاله العمري، على المباراة التي أقيمت بين منتخب بلاده ونظير الفيتنامي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأكد "العمري" أن الأخطاء موجوة في أي مباراة متمنيًا تحقيق الفوز في المباراة التي سيخوضها المنتخب في الفترة المقبلة، وذلك خلال حديثه في قناة SSC.
ولفت إلى أنه كان حريص على تنفيذ توجيهات المدرب، وفي نفس الوقت كان لديه رغبة شديدة في تحقيق الفوز، مضيفا أن المنتخب الفيتنامي فاجأهم إلا أنهم تمكنوا من تحقيق الفوز.
يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم تمكن من التغلب على منتخب فيتنام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "مرسول بارك".
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