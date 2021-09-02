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العمري : الأخطاء تحدث في أي مباراة والمنتخب الفيتنامي فاجأنا (فيديو)

منذ 9 ساعات
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العمري : الأخطاء تحدث في أي مباراة والمنتخب الفيتنامي فاجأنا (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
علق مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، عبدالاله العمري، على المباراة التي أقيمت بين منتخب بلاده ونظير الفيتنامي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأكد "العمري" أن الأخطاء موجوة في أي مباراة متمنيًا تحقيق الفوز في المباراة التي سيخوضها المنتخب في الفترة المقبلة، وذلك خلال حديثه في قناة SSC.

ولفت إلى أنه كان حريص على تنفيذ توجيهات المدرب، وفي نفس الوقت كان لديه رغبة شديدة في تحقيق الفوز، مضيفا أن المنتخب الفيتنامي فاجأهم إلا أنهم تمكنوا من تحقيق الفوز.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم تمكن من التغلب على منتخب فيتنام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "مرسول بارك".

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كرة القدم
فيتنام
المنتخب الوطني
مرسول بارك
عبدالاله العمري

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 218
منذ 3 ساعات
اتوقع أن فيه توجيه بأن تلعب اساسي نكبتنا مع الأولمبي وكدت ان تنكب المنتخب الأول من كوارثك
غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 218
منذ 3 ساعات
اتوقع أن فيه توجيه بأن تلعب اساسي نكبتنا مع الأولمبي وكدت ان تنكب المنتخب الأول من كوارثك

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أحدث التعليقات

وافي
اصبحنا في غابة القوي ياكل الضعيف اللهم اهلك من هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
artoncraftscn
Hello. And Bye.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
أبو كنان
اللهم لك الحمد وسدد الله رميكم يا أبطال ..انتصارات متوالية لكم للوطن وللعرب والإسلام وخسائر مزلزلة للحوثة عملاء الإيرانيين الخائنين للوطن وللعرب وللإسلام الحمد...

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