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شهاب جوهر يتخلى عن لحيته ويظهر بشكل جديد

منذ 20 ساعة
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شهاب جوهر يتخلى عن لحيته ويظهر بشكل جديد

خالد الظفيري (صدى):
نشر الممثل الكويتي ​شهاب جوهر​ صورة جديدة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ظهر فيها بشكل مختلف عن ما تعود عليه الجمهور.

وظهر شهاب جوهر في الصورة بدون اللحية ولفت الأنظار بلوكه الجديد، وذلك بعد انتهائه من تصوير مسلسله "من بعد الطوفان".

وتناقلت الصورة على نطاق واسع بين الجمهور والصفحات الفنية المهتمة بالمشاهير، فيما لم يتعرف عليه العديد من المتابعين بعد تخلّيه عن لحيته، وتغزّل آخرون بوسامة شهاب الجوهر، وطالبوه بالاستمرار على هذا "اللوك"، كونه أظهره كما الشباب.

ويبدو أن اللحية كانت جزءًا من الشخصية التي يجسّدها الفنان الكويتي في مسلسله الجديد، "من بعدي الطوفان"، والدليل على ذلك وفق اعتقاد الكثير من متابعيه أنه تخلّى عنها فور الانتهاء من التصوير.

التصوير
فن
اللحية
شهاب جوهر
مسلسل من بعد الطوفان

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82777
منذ 19 ساعة
ايه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52916
منذ 4 ساعات
هوه هوه بلحيه او بلا لحيه
عش رجبا ترى عجبا
عش رجبا ترى عجبا عدد التعليقات : 39
منذ ساعتين
وش فرق ههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

وافي
اصبحنا في غابة القوي ياكل الضعيف اللهم اهلك من هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
artoncraftscn
Hello. And Bye.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
أبو كنان
اللهم لك الحمد وسدد الله رميكم يا أبطال ..انتصارات متوالية لكم للوطن وللعرب والإسلام وخسائر مزلزلة للحوثة عملاء الإيرانيين الخائنين للوطن وللعرب وللإسلام الحمد...

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