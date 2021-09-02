شهاب جوهر يتخلى عن لحيته ويظهر بشكل جديد

خالد الظفيري (صدى):
نشر الممثل الكويتي شهاب جوهر صورة جديدة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ظهر فيها بشكل مختلف عن ما تعود عليه الجمهور.
وظهر شهاب جوهر في الصورة بدون اللحية ولفت الأنظار بلوكه الجديد، وذلك بعد انتهائه من تصوير مسلسله "من بعد الطوفان".
وتناقلت الصورة على نطاق واسع بين الجمهور والصفحات الفنية المهتمة بالمشاهير، فيما لم يتعرف عليه العديد من المتابعين بعد تخلّيه عن لحيته، وتغزّل آخرون بوسامة شهاب الجوهر، وطالبوه بالاستمرار على هذا "اللوك"، كونه أظهره كما الشباب.
ويبدو أن اللحية كانت جزءًا من الشخصية التي يجسّدها الفنان الكويتي في مسلسله الجديد، "من بعدي الطوفان"، والدليل على ذلك وفق اعتقاد الكثير من متابعيه أنه تخلّى عنها فور الانتهاء من التصوير.