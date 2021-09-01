لبنانيات يطلقن حملة: "تزوجني بدون مهر"

بيروت (صدى):
أطلقت مجموعة من الفتيات اللبنانيات حملة بعنوان "تزوجني بدون مهر"، وذلك لمواجهة نسبة العنوسة المرتفعة بمناطق الساحل اللبناني.
وأرجعت الفتيات المشاركات سبب هذه المبادرة إلى غلاء المعيشة، وهجرة الشباب اللبناني، وعدم قدرة الكثير منهم على تأمين ثمن المهر بجانب نفقات الزواج الباهظة.
وبلغت نسبة العنوسة في لبنان 85% لتصبح أكثر الدولة بها نسبة عنوسة في الوطن العربي، وذلك وفقاً للدراسات التي أجرتها احدى وسائل الإعلام الغربية في 2018.
وتباينت الآراء حول تلك المبادرة ما بين الرفض والتأييد، حيث يرى البعض أن هذا الأمر يقلل من شأن المقبلات على الزواج، فيما يرى البعض الآخر أن تلك المبادرة قد تساهم بشكل كبير في كسر تقاليد قللت من فرص الزواج.