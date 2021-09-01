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لبنانيات يطلقن حملة: "تزوجني بدون مهر"

منذ يوم
15736
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لبنانيات يطلقن حملة: "تزوجني بدون مهر"

بيروت (صدى):
أطلقت مجموعة من الفتيات اللبنانيات حملة بعنوان "تزوجني بدون مهر"، وذلك لمواجهة نسبة العنوسة المرتفعة بمناطق الساحل اللبناني.

وأرجعت الفتيات المشاركات سبب هذه المبادرة إلى غلاء المعيشة، وهجرة الشباب اللبناني، وعدم قدرة الكثير منهم على تأمين ثمن المهر بجانب نفقات الزواج الباهظة.

وبلغت نسبة العنوسة في لبنان 85% لتصبح أكثر الدولة بها نسبة عنوسة في الوطن العربي، وذلك وفقاً للدراسات التي أجرتها احدى وسائل الإعلام الغربية في 2018.

وتباينت الآراء حول تلك المبادرة ما بين الرفض والتأييد، حيث يرى البعض أن هذا الأمر يقلل من شأن المقبلات على الزواج، فيما يرى البعض الآخر أن تلك المبادرة قد تساهم بشكل كبير في كسر تقاليد قللت من فرص الزواج.

لبنان
العنوسة
غلاء المعيشة
زواج بدون مهر

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82777
منذ يوم
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82777
منذ يوم
اكيد إلى عندنا بيطيرون على لبنان. بالتوفيق مقدماً
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17159
منذ يوم
ايه ده ... يا زميرة .. لعبتك مكشوفة يا سيد زمبة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133414
منذ يوم
ماراح تربحون ولا تستريحون طالما تحتضنون حزب الشيطان ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52916
منذ يوم
هذه فرصه للعزاب ممكن يأخذ اربع زوجات بمبلغ زهيد جدا
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3448
منذ يوم
عروض الصيف. اشتر قطعة واحصل على واحدة مجانا.
الحربي🦅
الحربي🦅 عدد التعليقات : 7391
منذ يوم
يحسره ياليت اقدر اسافر واتزوج ٤ دبل مرره وحده😭💔
سعووود
سعووود عدد التعليقات : 98
منذ يوم
ونحن من هون السعودية راح نطلق حمله اسمها من جدة الى بيروت معكم لو بنموت .. تحياتي للشعب اللبناني الشقيق والحبيب هههههه
قرم
قرم عدد التعليقات : 1
منذ يوم
احييييييه.
والله ودي ...ودي بس شلون؟
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52916
منذ يوم
السفر الى لبنان عن طريق مصر مفتوخ
هواوي
هواوي عدد التعليقات : 2844
منذ يوم
وام ركبة سوداء وترهلات تبي 100.000 مهر ؟؟؟
ابو جنه
ابو جنه عدد التعليقات : 7
منذ ساعتين
نسال الله لهم الستر والعفاف والنساء المسلمين كافه

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أحدث التعليقات

وافي
اصبحنا في غابة القوي ياكل الضعيف اللهم اهلك من هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
artoncraftscn
Hello. And Bye.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
أبو كنان
اللهم لك الحمد وسدد الله رميكم يا أبطال ..انتصارات متوالية لكم للوطن وللعرب والإسلام وخسائر مزلزلة للحوثة عملاء الإيرانيين الخائنين للوطن وللعرب وللإسلام الحمد...

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