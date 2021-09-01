شاهد.. لحظة اقتحام الجيش اليمني لمواقع حوثية

فهمي محمد (صدى):
كشف المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء الثلاثاء، عن مشاهد نوعية لاقتحام قوات الجيش اليمني مواقع وثكنات ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات غرب مأرب؛ حيث اتضح تحرير مواقع جديدة وملاحقة الجيش لعناصر الميليشيات، التي تفر على وقع ضربات الجيش والمقاومة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية.
وأظهر المركز جانبًا من المعارك الليلية العنيفة بين الجيش اليمني وعناصر الميليشيات الحوثية بجبهة الكسارة غرب مأرب، كما نشر أيضًا جانبًا من المعارك ضد ميليشيات الحوثي في جبهة ملبودة غرب مأرب، بحسب "العربية.نت" .
وفي وقت سابق، أعلنت قوات الجيش اليمني، عن تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإيرانية، غرب محافظة مأرب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.