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شاهد.. لحظة اقتحام الجيش اليمني لمواقع حوثية

منذ يوم
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شاهد.. لحظة اقتحام الجيش اليمني لمواقع حوثية

فهمي محمد (صدى):
كشف المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء الثلاثاء، عن مشاهد نوعية لاقتحام قوات الجيش اليمني مواقع وثكنات ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات غرب مأرب؛ حيث اتضح تحرير مواقع جديدة وملاحقة الجيش لعناصر الميليشيات، التي تفر على وقع ضربات الجيش والمقاومة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية.

وأظهر المركز جانبًا من المعارك الليلية العنيفة بين الجيش اليمني وعناصر الميليشيات الحوثية بجبهة الكسارة غرب مأرب، كما نشر أيضًا جانبًا من المعارك ضد ميليشيات الحوثي في جبهة ملبودة غرب مأرب، بحسب "العربية.نت" .

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الجيش اليمني، عن تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإيرانية، غرب محافظة مأرب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

مأرب
اليمن
الحوثيين
الجيش اليمني
التحالف العربي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133414
منذ يوم
اللهم انصرهم على الحوثيين عبيد طواغيت ايران وشياطينها .. اللهم آمين ..
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 972
منذ ساعة
لله دركم يا أبطال دكوا فلول الحوثة عملاء أيران الخائنين الغادرين للوطن

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أحدث التعليقات

وافي
اصبحنا في غابة القوي ياكل الضعيف اللهم اهلك من هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
artoncraftscn
Hello. And Bye.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
أبو كنان
اللهم لك الحمد وسدد الله رميكم يا أبطال ..انتصارات متوالية لكم للوطن وللعرب والإسلام وخسائر مزلزلة للحوثة عملاء الإيرانيين الخائنين للوطن وللعرب وللإسلام الحمد...

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