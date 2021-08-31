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شمس الكويتية تهاجم الشباب المعضلين: "راح تصير أختي"

منذ 4 أيام
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شمس الكويتية تهاجم الشباب المعضلين: "راح تصير أختي"

خالد الظفيري (صدى):
هاجمت الفنانة شمس الكويتية الشباب الشباب الذين يقلدون المشاهير في بناء العضلات بطريقة ساخرة ، مما أثارت موجة ضحك واسعة بين متابعيها

وقالت شمس الكويتية للشباب خلال مقطع فيديو :"الشباب يحاول دايما يقلد المشاهير بيلبسوا إيه وبيركبوا إيه وبيروحوا فين، وغيره وغيره، وعايز يصير مشهور مثله، ويسوي إعلانات، زين، راح تظل تاخد هرمون النمر هتنفخ وتصير عندك عضل راح تنفخ من فوق، لكن بعد سنتين راح تصير أختي، راح أقولها وأبرأ ذمتي منكم".

وأضافت شمس الكويتية: "المعضلين اللي عايشين على البروتينات الصناعية اللي عايشين على هرمون النمو المصطنع راح يتدمرون، ما أنت غوريلا! الإنسان القديم كان يسوي عضلات علشان كان بيصارع أسد كان بيصارع غزال، واحد محتاج هذا العضل علشان بيصارع حيوانات لكن أنت مو محتاج هذا".

وأثارت شمس الكويتية موجة من الضحك بسبب طريقة سخربتها من الشباب الذين يتناولون الهرمونات ليظهرون بعضلات ضخمة، محذرة من تأثر هذه الهرمونات على المدى البعيد قائلة: "راح تصير اختي".

مواقع التواصل الاجتماعي
مشاهير
شمس الكويتية
الشباب المعضليين
بناء العضلات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17242
منذ 4 أيام
شمس لها من اسمها نصيب
Misfer
Misfer عدد التعليقات : 733
منذ 4 أيام
وانتي منفخه عند علي رقعه ههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133517
منذ 4 أيام
براطمك يبغالهن هايدرولك بستون على سان يرفعهن لما تكلمين .. مع انه كلامك صح .. بس الملاحظه وعلامة الإستفهام عليكي كبيره ، ( تشبيره وايد ) ..
الحلم الأقصى العربي
الحلم الأقصى العربي عدد التعليقات : 13
منذ 4 أيام
عزالله ان كلامها صحيح صحيح صحيح مية بالمية هرمونات انوثية تنفخ اجسادهم وآخرتها مبسبسين مخنثين قذرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تتبعو خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2604
منذ 4 أيام
سبحان الله ما أشبه البراطم بمؤخرة الغوريلا تمعنو وشوفوا وجابت ذكر الغوريلا،،، 😂😂
الحلم الأقصى العربي
الحلم الأقصى العربي عدد التعليقات : 13
منذ 4 أيام
الشعوب التي لا تتعلم ولا تكترث للعلم والمعرفة في ظل أنظمة فاسدة غير شرعية تكره المعرفة النافعة على الشعوب وتؤصل فيهم التخلف والجهل وتدعم كل تافه وتشغلهم بالتفاهات حتما سيكون هناك في المجتمع مرض طفح اخلاقي مثل مرض الطفح الجلدي الجدري
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52972
منذ 4 أيام
افا يا شمس جعلتيهم مبسبس يعني خرونق
راعي صحراء
راعي صحراء عدد التعليقات : 19
منذ 4 أيام
الشباب والشابات كلهم مقلدين وصاروا تقاليد مافيهم اصلي
راعي صحراء
راعي صحراء عدد التعليقات : 19
منذ 4 أيام
الشباب والشابات كلهم مقلدين وصاروا تقاليد مافيهم اصلي
???
??? عدد التعليقات : 23
منذ 3 أيام
كلام صحيح 100%
خالد ولد اللسيب
خالد ولد اللسيب عدد التعليقات : 702
منذ ساعة
شمس وش يدريك ان المعظل عنده ضعف جنس انتي مجربه واحد معظل

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