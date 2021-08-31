شمس الكويتية تهاجم الشباب المعضلين: "راح تصير أختي"

خالد الظفيري (صدى):
هاجمت الفنانة شمس الكويتية الشباب الشباب الذين يقلدون المشاهير في بناء العضلات بطريقة ساخرة ، مما أثارت موجة ضحك واسعة بين متابعيها
وقالت شمس الكويتية للشباب خلال مقطع فيديو :"الشباب يحاول دايما يقلد المشاهير بيلبسوا إيه وبيركبوا إيه وبيروحوا فين، وغيره وغيره، وعايز يصير مشهور مثله، ويسوي إعلانات، زين، راح تظل تاخد هرمون النمر هتنفخ وتصير عندك عضل راح تنفخ من فوق، لكن بعد سنتين راح تصير أختي، راح أقولها وأبرأ ذمتي منكم".
وأضافت شمس الكويتية: "المعضلين اللي عايشين على البروتينات الصناعية اللي عايشين على هرمون النمو المصطنع راح يتدمرون، ما أنت غوريلا! الإنسان القديم كان يسوي عضلات علشان كان بيصارع أسد كان بيصارع غزال، واحد محتاج هذا العضل علشان بيصارع حيوانات لكن أنت مو محتاج هذا".
وأثارت شمس الكويتية موجة من الضحك بسبب طريقة سخربتها من الشباب الذين يتناولون الهرمونات ليظهرون بعضلات ضخمة، محذرة من تأثر هذه الهرمونات على المدى البعيد قائلة: "راح تصير اختي".