مسؤول أمريكي: نحن أقل أمانا اليوم مما كنا عليه قبل أحداث سبتمبر

واشنطن (صدى):
صرح زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أمس الإثنين، بأن حركة طالبان تمتلك طائرات بلاك هوك أكثر من أستراليا.
وقال مكارثي، إن أمريكا أقل أمانا اليوم مما كان عليه الحال قبل أحداث سبتمبر، مضيفا: "وزارة الخارجية الأمريكية تقدر أنه كان يتواجد في أفغانستان حوالى 11 ألف أمريكي قبل عمليات الإجلاء، وقالوا إنهم أجلوا 5400 ما يعني أنه لا يزال هناك آلاف الأمريكيين في أفغانستان".
وأضاف: "هناك آلاف العناصر من تنظيم داعش الهمجيين قد غادروا سجن باغرام، مما يعني أننا اليوم أقل أمانا مما كان الحال عليه قبل أحداث 11 سبتمبر، لأنهم الآن يمتلكون أسلحة، فحركة طالبان تمتلك اليوم طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك أكثر مما لدى أستراليا من هذا النوع من الطائرات، كما ان لدى طالبان طائرات مسيرة وغيرها".
وأكد مكارثي أنه على الأمريكيين اليوم التركيز على حماية أمريكا، وهذا أمر لا تفعله الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن، بل تترك المزيد من الأمريكيين الذين قد يتحولون إلى رهائن عالقين في أفغانستان -على حد قوله-.