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مسؤول أمريكي: نحن أقل أمانا اليوم مما كنا عليه قبل أحداث سبتمبر

منذ ساعة
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مسؤول أمريكي: نحن أقل أمانا اليوم مما كنا عليه قبل أحداث سبتمبر

واشنطن (صدى):
صرح زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أمس الإثنين، بأن حركة طالبان تمتلك طائرات بلاك هوك أكثر من أستراليا.

وقال مكارثي، إن أمريكا أقل أمانا اليوم مما كان عليه الحال قبل أحداث سبتمبر، مضيفا: "وزارة الخارجية الأمريكية تقدر أنه كان يتواجد في أفغانستان حوالى 11 ألف أمريكي قبل عمليات الإجلاء، وقالوا إنهم أجلوا 5400 ما يعني أنه لا يزال هناك آلاف الأمريكيين في أفغانستان".

وأضاف: "هناك آلاف العناصر من تنظيم داعش الهمجيين قد غادروا سجن باغرام، مما يعني أننا اليوم أقل أمانا مما كان الحال عليه قبل أحداث 11 سبتمبر، لأنهم الآن يمتلكون أسلحة، فحركة طالبان تمتلك اليوم طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك أكثر مما لدى أستراليا من هذا النوع من الطائرات، كما ان لدى طالبان طائرات مسيرة وغيرها".

وأكد مكارثي أنه على الأمريكيين اليوم التركيز على حماية أمريكا، وهذا أمر لا تفعله الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن، بل تترك المزيد من الأمريكيين الذين قد يتحولون إلى رهائن عالقين في أفغانستان -على حد قوله-.

أمريكا
داعش
احداث سبتمبر
افغانستان
الجمهوريين
طالبان
جو بايدن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133204
منذ 23 دقيقة
جعلكم باالخوف والرعب الملتهب ، انتم من اشعل فتيل الإرهاب والرعب والحروب والإختلافات بين الدول والشعوب ، انتم سبب كل المصايب الواقعه في مختلف دول العالم وشعوبها .. سمكم الذي صنعتوه بأيديكم تجرعوه ..

.. لارحمكم رب البريه .. آمين ..

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ظ
خلهوها ع بعد😈😈😈😈
برنس
خلك والله ماعندك الا الدجه والبلبله
برنس
انتى وباء قلع الله هذا الوجه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم حراميه .. مين النزيه فيهم .. حسن زميره مثلاً ....؟

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