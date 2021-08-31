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البرلمان العربي يطالب باتخاذ موقف فوري لوقف هجمات الحوثي ضد المملكة

منذ ساعة
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البرلمان العربي يطالب باتخاذ موقف فوري لوقف هجمات الحوثي ضد المملكة

القاهرة (صدى):
أدان البرلمان العربي بأشد العبارات هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتواصلة تجاه المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، مؤكدًا أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس تحدي جماعة الحوثي السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وطالب البرلمان العربي في بيانٍ له الليلة، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية، مُشددًا على تضامنه الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

ونوّه البرلمان العربي إلى أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مُشيدًا في الوقت ذاته بيقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي الإرهابية.

المملكة
صاروخ باليستي
مليشيا الحوثي
البرلمان العربي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52848
منذ 59 دقيقة
ههههههههههههههههههههه تطالبون مين يا حلوين ؟ ما تعرفون ان الحوثه اداه في يد ايران مثل بقية المنظمات الارهابيه في العراق و سوريا ولبنان

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه طحينيه يالسدحان
العالمي
وافق شنن طبقه هي بعد طلاقها مش قادره تتحكم في تصرفاتها يالله لا تبلانا
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه فعلا راح بخرايطها
ابو عمار
يبدو انه صايع ما عنده مدرسه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه اجابه اكثر من ممتازه

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