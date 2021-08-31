إحالة 3 أشخاص للنيابة في واقعة هروب شخص دون دفع قيمة الوقود بالرياض

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه تم إحالة 3 أشخاص إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية ظهورهم في مقطع فيديو متداول وثق هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود.
وأشار الكريديس إلى ملاحقة أحد المقيمين العاملين بالمحطة للمركبة أثناء ذلك واستيلائه على موجودات كانت في حوض المركبة.
وصرح بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المتداول، وكذلك الشخص الذي صور الفيديو وقام ببثه وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهم مواطنان ومقيم.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.