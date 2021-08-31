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إحالة 3 أشخاص للنيابة في واقعة هروب شخص دون دفع قيمة الوقود بالرياض

منذ ساعة
1395
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إحالة 3 أشخاص للنيابة في واقعة هروب شخص دون دفع قيمة الوقود بالرياض

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه تم إحالة 3 أشخاص إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية ظهورهم في مقطع فيديو متداول وثق هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود.

وأشار الكريديس إلى ملاحقة أحد المقيمين العاملين بالمحطة للمركبة أثناء ذلك واستيلائه على موجودات كانت في حوض المركبة.

وصرح بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المتداول، وكذلك الشخص الذي صور الفيديو وقام ببثه وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهم مواطنان ومقيم.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض
حوادث
سرقة
شرطة الرياض
النيابة العامة
محطة وقود

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52848
منذ 57 دقيقة
طيب ايش علاقة المقبوض عليهم بصاحب السياره

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه طحينيه يالسدحان
العالمي
وافق شنن طبقه هي بعد طلاقها مش قادره تتحكم في تصرفاتها يالله لا تبلانا
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه فعلا راح بخرايطها
ابو عمار
يبدو انه صايع ما عنده مدرسه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه اجابه اكثر من ممتازه

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