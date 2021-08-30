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مستجدات مفاوضات الاتحاد لضم أنسيلمو

منذ 5 ساعات
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مستجدات مفاوضات الاتحاد لضم أنسيلمو

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر، أن إدارة نادي الوحدة أكدت التزامها باتفاقها مع نادي الاتحاد وأبلغت وكيل اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، بأنه مخير بالبقاء في الدرجة الأولى أو اللعب مع الاتحاد فقط، بعد أن زاد عرضه 200 ألف دولار على الراتب.

وكانت إدارة نادي الاتحاد، قد قدمت عرضها الأخير للبرازيلي أنسيلمو في محاولة أخيرة لكسب خدمات اللاعب، بحسب الرياضية.

ومن المقرر أن يغلق سوق الانتقالات الصيفية في دوري المحترفين، أبوابه في منتصف اليوم الثلاثاء، بعدما كان قد انطلق في 27 يوليو الماضي.

يذكر أن الاتحاد أعلن تعاقده مع الفرنسي يوسف نياكاتي؛ مهاجم الوحدة، ليكون ثالث صفقاته الصيفية.

الوحدة
الاتحاد
دوري المحترفين
يوسف نياكاتي
انسيلمو

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 220
منذ 17 دقيقة
مخرب الصفقات لايزال يعبث بالرياضه السعوديه

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أحدث التعليقات

خالد
مارتينيز يعتبر على ملاكهم اي زياده واين الانظمه والقوانين وحتى الكوري لم يعار وسوف يرفع قضيه عليهم قريبا لاجل سداد 12 مليون دولار ويبقى...
ابو عمار
حسبي الله عليه
ابو عمار
يمكن تكون كمية الكلور المضافه للمياه عاليه اكثر من المطلوب
غليس ولد رماح
مخرب الصفقات لايزال يعبث بالرياضه السعوديه
ابو عمار
طيب

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