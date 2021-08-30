مستجدات مفاوضات الاتحاد لضم أنسيلمو

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر، أن إدارة نادي الوحدة أكدت التزامها باتفاقها مع نادي الاتحاد وأبلغت وكيل اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، بأنه مخير بالبقاء في الدرجة الأولى أو اللعب مع الاتحاد فقط، بعد أن زاد عرضه 200 ألف دولار على الراتب.
وكانت إدارة نادي الاتحاد، قد قدمت عرضها الأخير للبرازيلي أنسيلمو في محاولة أخيرة لكسب خدمات اللاعب، بحسب الرياضية.
ومن المقرر أن يغلق سوق الانتقالات الصيفية في دوري المحترفين، أبوابه في منتصف اليوم الثلاثاء، بعدما كان قد انطلق في 27 يوليو الماضي.
يذكر أن الاتحاد أعلن تعاقده مع الفرنسي يوسف نياكاتي؛ مهاجم الوحدة، ليكون ثالث صفقاته الصيفية.