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خليجية معصبة من الناس اللى تنشر اشاعات لقاح الكورونا

منذ 11 ساعة
2045
1

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 466
منذ 5 دقائق
انتى وباء قلع الله هذا الوجه

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أحدث التعليقات

ظ
خلهوها ع بعد😈😈😈😈
برنس
خلك والله ماعندك الا الدجه والبلبله
برنس
انتى وباء قلع الله هذا الوجه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم حراميه .. مين النزيه فيهم .. حسن زميره مثلاً ....؟

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