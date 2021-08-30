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قصة طالب قضى يوماً كاملاً خارج أسوار مدرسة بمكة بسبب عدم تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا "فيديو" 

منذ ساعة
1591
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قصة طالب قضى يوماً كاملاً خارج أسوار مدرسة بمكة بسبب عدم تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا "فيديو" 

مكة المكرمة (صدى):
اشتكى ولي أمر طالب بسبب بقاء ابنه يوما كاملا خارج أسوار مدرسة بمكة بسبب عدم تلقيه الجرعة الثانية.

وتعود الواقعة عندما قام ولي أمر طالب بإيصال ابنه إلى المدرسة، حيث أنه لم يحصل إلا على جرعة واحدة من لقاح كورونا، ولكن إدارة المدرسة استبعدت هذا الطالب كونه لم يحصل إلا على جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا.

وظل الطالب طوال اليوم الدراسي خارج أسوار المدرسة وهذا ما استهجنه ولي أمر الطالب، فيما أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على مستوى المدارس بالمنطقة بقبول الطلاب وعزلهم، وفق قناة الإخبارية.

ويشار إلى أن ولي أمر الطالب قام بالذهاب إلى مكتب التربية والتعليم بشرق مكة وقدم استهجانا مباشرا بعدم قبول الطالب في المدرسة.

 

مكة المكرمة
الطلاب
طالب
الإدارة التعليمية
ولي أمر
لقاح كورونا
غرف عزل

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 186
منذ 51 دقيقة
والخير قادم بئذنه تعالى المواطن والمسؤول مواطن ونا مواطن وهل ألهم إلى المواطن ⚘🙏

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
راع الدباب مقرود ومصرقع ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم انتقم من الحوثين وبددهم اي مبدد .. آمين ..
naeeem
انت كيف حصلة على الوظيفه بتدريب
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. الله يقويكم وينصركم على من يعاديكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاء الأسرة الكريمه .. آمين ..

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