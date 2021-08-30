بالفيديو.. مليشيا الحوثي يقتلون "مسنة" أمام أبنائها بمحافظة عمران اليمنية

فهمي محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو مشهد قتل عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمسنة أمام أبنائها في مديرية العشة بمحافظة عمران.
وعلق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على الفيديو قائلاً: "المشهد يعكس مستوى وحشيتها وإجرامها وعدم اكتراثها بدماء اليمنيين".
وأضاف: "ويؤكد تنصلها من تعاليم ديننا الاسلامي والقيم الانسانية والاخلاقية والعادات والتقاليد اليمنية التي تجرم الاعتداء على المرأة".
وتابع حديثه عن انتهاكات الحوثيين: "هذه الجرائم والانتهاكات الوحشية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بشكل يومي من أعمال قتل ونهب وسلب للاموال والممتلكات وانتهاك للحرمات وهتك الأعراض يكشف وجهها الحقيقي".
كما أشار إلى أن ذلك يعكس جانب من المأساة والمعاناة التي يتكبدها الملايين من المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي.