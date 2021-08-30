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إثارة وتنافس لسيدات التايكوندو في أول لقاء رسمي للقتال

منذ 12 ساعة
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إثارة وتنافس لسيدات التايكوندو في أول لقاء رسمي للقتال

محمد السعران (صدى):
اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو منافسات بطولة التايكوندو النسائية الأولى للكاروقي "قتال" التي دارت رحاها بصالة جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة بمشاركة (12) فريقاً (فات توفيت ، أندلسية ، أكاديمية الريم ، وأندية وج ، الشمس ، رواد العرب ، فنون آسيا ، التحالف ، خطوات الأبطال ، العقيق ، جامعة الأميرة نورة ، أكاديمية أبرار) وأدار التحكيم طاقم نسائي سعودي مكون من الحكمات (سحر مؤمنة ، صفاء النعماني ، أروى عبدالحميد ، نجود كمال ، غالية غالي ، علياء فادان ، فاطمة ايت حمو) .

وشهدت البطولة مشاركة لاعبات المنتخب السعودي (دنيا أبوطالب ، نورة العيسى ، ثمار اليماني ).

وتصدرت أكاديمية الريم الترتيب العام لدرجتي الفتيات والسيدات بقيادة المدربة ريم أبوبكر وحل خطوات الأبطال ثانياً ويقف على هرم التدريب مها المنيعير وأكاديمية أبرار ثالثاً بقيادة الدولية أبرار بخاري وراد العرب رابعاً وأشرف على الجهاز الفني دنيا أبوطالب وحصل نادي العقيق بقيادة نوال قنوني على جائزة الفريق المثالي وأكاديمية الريم على جائزة الروح القتالية .

 

وفي منافسات الفراشات والزهرات تصدر مركز أندلسية بقيادة هيفاء صلاح الترتيب العام وأكاديمية الريم وصيفاً وفنون آسيا ثالثاً ونادي التحالف بتخطيط من المدربه رهف الجوهي رابعاً وحصل مركز فات توفيت بقيادة أسرار بالصغير على جائزة الفريق المثالي ورواد العرب على جائزة الروح القتالية .

وفي ختام البطولة توجت مندوبة فرع وزارة الرياضة بجدة رؤى قطان الفائزات بجوائز البطولة وأشادت على الجهود المبذولة في أول لقاء رسمي .

من جانبه أثنى رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري على العطاء الفني الذي تجسد خلال المنافسات وقال أن المكسب الحقيقي الذي حصدناه في هذه البطولة تألق الطاقم النسائي على الصعيد التحكيمي والتدريبي وهذا ما سيسهم في تعزيز اللعبة .

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3859
منذ ساعة
بالبداية ياه وايه واووه وبعدها يقلبونها عض وشد شعر وسب 😂

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
راع الدباب مقرود ومصرقع ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم انتقم من الحوثين وبددهم اي مبدد .. آمين ..
naeeem
انت كيف حصلة على الوظيفه بتدريب
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. الله يقويكم وينصركم على من يعاديكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاء الأسرة الكريمه .. آمين ..

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