بالفيديو .. عودة أحد كبار قياديي القاعدة إلى منزله في أفغانستان

كابول (صدى):
ساعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان على عودة عناصر أحد كبار قياديي القاعدة المقربين من زعيمها المقتول أسامة بن لادن إلى منزله في أفغانستان.
وأكدت تقارير أن أمين عبد الحق، قائد ومورد الأسلحة الخاص لأسامة بن لادن عاد إلى منزله في أفغانستان بعد 20 عامًا من الاحتلال الأمريكي.
وأضافت أن ذلك جاء قبل ساعات فقط من انتهاء جلاء القوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ووثق مقطع فيديو سيارة تقل عبد الحق وهي تسير عبر حاجز "نقطة تفتيش"، وحولها حشد صغير من الناس.
يذكر أن "عبد الحق" كان يتولى مسؤولية أمن بن لادن عندما كان يحتل مجمع كهف "تورا بورا"، وفر الاثنان عندما هاجمت القوات الأمريكية المجمع.