أمل العوضي ترد على إحدى متابعاتها بعد إطلالتها الجريئة:"لا لك شغل في غيرك يا قمر"

أميرة خالد (صدى):
شاركت الفنانة الكويتية، أمل العوضي، متابعيها صورتين ظهرت فيهما بإطلالة جريئة من خلال فستان أسود قصير، مما عرضها لانتقادات عديدة.
وقالت إحدى متابعاتها في تعليقها على الصورتين، قائلة:" أنا اللي أعرفه أنه الكويتيين ناس منفتحين بس محافظين على الستر والتربية، أنت تخطيتي كل الحدود.. ما تخيلتك هيك قليلة احترام.. نحن مسلمين ليش بتشوهون صورتنا قدام العالم إلبسي بس موش لهادي الدرجة".
فردت أمل العوضي، قائلة:"عليك في بيتك واللي حولك ولا لك شغل في غيرك يا قمر.. تشاو"، حيث أرفقت تعليقها بإيموجي قبلة شفاه على شكل قلب.