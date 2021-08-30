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استشاري يكشف عن توقعاته بشأن حالات الإصابة بكورونا مع عودة الدراسة الحضورية للمدارس "فيديو"

منذ ساعة
1611
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استشاري يكشف عن توقعاته بشأن حالات الإصابة بكورونا مع عودة الدراسة الحضورية للمدارس "فيديو"

الرياض (صدى):

تحدث استشاري الأمراض المُعْدية الدكتور محمد بوسعيد، عن توقعات بارتفاع حالات الإصابة بفيروس ‫كورونا مع عودة الدراسة الحضورية ومع قرب دخول فصل الشتاء.

وقال محمد بوسعيد خلال مداخلة بقناة "الإخبارية"، إن أي تجمّع واجتماع في أماكن مغلقة مثل المدارس قد يكون هناك فيها حالات وهذا متوقع جداً.

ولفت:"جميع من سُمِح لهم بالعودة الحضورية في المدارس هم من المحصنين بجرعتين من اللقاحات، وهذا يخفف من أعراض المرض ومضاعفاته في حال الإصابة"، موضحا:"لا أحد يستطيع أن يتنبأ أو يجزم بهذه الأعداد والأرقام".

وتابع:"الشتاء قادم والمدارس الآن بدأت، فتوجد احتمالية لأن تزيد حالات الإصابة بكورونا".

فيروس كورونا
فصل الشتاء
الأمراض المعدية
الدراسة الحضورية
حالات الإصابة
محمد بوسعيد

التعليقات

شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 705
منذ 36 دقيقة
وبشكل كبير

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماكل مرة تسلم الجرة،ياناجي من الموقف الغريب الخطير..
محمد
شكله جاي من قطر مثل اللي سبقه الاسبوع الماضي
محمد
شكله جاي من قطر مثل اللي سبقه الاسبوع الماضي
واضح*** وصريح***
الف لا بأس عليك ياكابتن،طهور إن شاء الله.
ابو محمد 😎 ✍️
اكيد الحاله صعبه في الجو مخبفه والوزن اخف من وزن الريشه ..

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