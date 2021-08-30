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بالفيديو .. "النمر" : المتفوق في الدراسة هو من يأخذ النوم الكافي

منذ 46 دقيقة
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بالفيديو .. "النمر" : المتفوق في الدراسة هو من يأخذ النوم الكافي

أميرة خالد (صدى):
أكد استشاري أمراض القلب، خالد النمر، أن نوم الطالب أقل من 8 ساعات يقلل تركيزه وتحصيله العلمي، كما يقل لديه الذاكرة السريعة.

وأضاف أن الدراسات أثبتت أن الطالب المتفوق في الدراسة هو من يأخذ النوم الكافي، وذلك بحسب ما ذكره في قناة "الإخبارية".

وأكد أن احتياجات الطلاب من العناصر الغذائية تختلف تماما عما يحتاجه الكبار، مشددًا على ضرورة تزويد الطالب بالخضروات والفواكه خلال اليوم، وتقليل الملح في الطعام.

ونوه بأن 15٪ من طلاب الثانوية يعانون من أمراض الضغط، و30٪ من سكان المملكة مصابون بالضغط، لذلك يجب على ربة المنزل أن تقلل الملح في طعامها.

الملح
طعام
الفواكه
خالد النمر
استشاري أمراض القلب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133185
منذ 38 دقيقة
كلامك صح يا دكتور بارك الله فيك ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اصلخوا جلودهم باالخيزران .. .. ( واللي يأيدهم من المعلقين اقرنوه معاهم ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. فيه حكمه تقول // من يوافق المخطي في خطاه ، مُفترض يُأدب معااه .. جهز حالك يامحمد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
omar
سوال هل محمد نور عندما كان فى الاتحاد يحط الهلال فى راسه
ابو محمد 😎 ✍️
تمام ، وعلى بركة الله .. [ بس] عدلوا : العدد الإجمالي للسفن الوطنية التي تحمل العلم السعودي حتى اليوم 407 سفن تزيد حمولتها...

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