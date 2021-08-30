بالفيديو .. "النمر" : المتفوق في الدراسة هو من يأخذ النوم الكافي

أميرة خالد (صدى):
أكد استشاري أمراض القلب، خالد النمر، أن نوم الطالب أقل من 8 ساعات يقلل تركيزه وتحصيله العلمي، كما يقل لديه الذاكرة السريعة.
وأضاف أن الدراسات أثبتت أن الطالب المتفوق في الدراسة هو من يأخذ النوم الكافي، وذلك بحسب ما ذكره في قناة "الإخبارية".
وأكد أن احتياجات الطلاب من العناصر الغذائية تختلف تماما عما يحتاجه الكبار، مشددًا على ضرورة تزويد الطالب بالخضروات والفواكه خلال اليوم، وتقليل الملح في الطعام.
ونوه بأن 15٪ من طلاب الثانوية يعانون من أمراض الضغط، و30٪ من سكان المملكة مصابون بالضغط، لذلك يجب على ربة المنزل أن تقلل الملح في طعامها.